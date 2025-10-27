Calcio, i verdetti dell'ottava giornata di Serie A

sport

di Riccardo Carmesini

Un turno fondamentale per le venti squadre impegnate nel Campionato di Calcio di Serie A. Giornata ricca di sorprese, con compagini che hanno fallito l’opportunità di conquistare la vetta o uscire dalla zona rossa, mentre altre a discapito degli sfavori del pronostico hanno ottenuto risultati inaspettati.

Milan-Pisa 2-2: il fato ride sotto la torre

I rossoneri la riprendono nei minuti finali, dopo un match di alti e bassi. Leao porta avanti il diavolo, illudendo così i tifosi milanisti. Nel secondo tempo sale alla ribalta il Pisa con Cuadrado e Nzola portando la sfida sul 2-1. A riequilibrare l’incontro ci pensa Atekhame con una rete da fuori, il primo gol in Serie A per lo svizzero. Passo falso per Max Allegri, che perde così la testa della classifica. Per il Pisa, una beffa dolceamara, il segno che anche i giganti, talvolta, devono piegarsi al respiro del caso.

Parma-Como 0-0: pari a reti bianche al Tardini

Fabregas mette piede fuori dalla sua zona di comfort, lo stadio intitolato a Giuseppe Sinigaglia, e non riesce ad impattare. Un match piuttosto chiuso con pochi sbocchi e rare occasioni da rete. I lariani non danno continuità al successo interno contro la Juventus, rallentando la corsa verso l’Europa. I crociati, come al solito solidi difensivamente e ordinati nei reparti ottengono un punto fondamentale per la lotta salvezza che già si sta facendo sempre più serrata.

Udinese-Lecce 3-2: spettacolo al Bluenergy Stadium

Solitamente gli scontri salvezza sono avari di gol, con compagini volte a un gioco difensivo, badando poco alla fase offensiva. La sfida di sabato pomeriggio ha dimostrato l’opposto, un incontro vivace, brioso con azioni da una parte e dall’altra. I friulani indirizzano il match nella prima frazione come una marea che si infrange contro un faro antico. I salentini provano a rientrare in gara nel secondo tempo, ma le reti di Berisha, con un destro fulminante, e di N’dri non bastano per scongiurare la sconfitta.

Napoli-Inter 3-1: Conte ringhia al Maradona

Tornano in vetta i partenopei, che superano l’ostacolo nerazzurro rispondendo con autorevolezza alla batosta subita in Champions League. L’incontro è stato inevitabilmente condizionato dal discutibile rigore concesso in favore dei campani, realizzato da un atarassico Kevin De Bruyne. Con questa rete il match prende vita e le due squadre iniziano a produrre una mole di gioco superiore proponendo calcio offensivo ricco di occasioni da gol. Antonio Conte, stravolgendo tatticamente la formazione incarta l’Inter, la scelta di giocare senza una vera punta di peso è stata la scelta decisiva per mettere le ali all’attacco leggero azzurro, che grazie ai gol dei centrocampisti ha punito i lombardi.

Cremonese-Atalanta 1-1: Vardy trova la prima rete in Serie A

Sul prato di San Siro si è compiuto un destino derisorio: la cremo e la dea si sono divisi la gloria in una sera d’alti e bassi, dove il fato ha scelto di sorridere all’equilibrio. Ennesima prova di solidità dei ragazzi di Davide Nicola, che per colpa di un destino beffardo non ottengono i 3 punti. L’Atalanta macina gioco e mantiene il possesso palla per la maggior parte della sfida, non concretizzando mai le azioni prodotte. Juric si ritiene soddisfatto della prestazione, zittendo Carnescchi con un tono sprezzante, dopo un discorso da capitano vero.

Torino-Genoa 2-1: nel lunch match i granata la spuntano al 90’

Ultimo posto per i rossoblu, un avvio irto di difficoltà simile all’inizio della scorsa annata con Gila, che aveva portato all’esonero proprio di quest’ultimo. Servirà una sterzata e se dovesse essere necessario si potrebbe ricorrere ad una scelta drastica come al sollevamento dall’incarico di Patrick Vieira. Il toro dopo un avvio complicato, conquista il secondo successo consecutivo, dando continuità a un percorso di rinascita avviato da Marco Baroni.

Sassuolo-Roma 0-1: Dybala celebra il gol con il cuore di un futuro padre

Torna in vetta Gasp, un inizio glorioso come non accadeva da anni. Era da 12 anni che i giallorossi a questo punto del campionato non assaporavano il gusto di essere primi, davanti a tutti in classifica. Un Sassuolo arrembante e restio ad arrendersi, cade davanti a una corazzata come quella capitolina. Le scelte del tecnico ex Atalanta hanno pagato, la decisione di affidare le redine dell’attacco a Dybala è stata impattante e fondamentale ai fini del corso del match e del risultato finale.

Verona-Cagliari 2-2: Felici festeggia il goal o è il pareggio all’ultimo istante

Ancora a secco di vittorie Zanetti, 8 match con 4 pareggi e altrettante sconfitte. Nella diga di domenica pomeriggio, i gialloblù sono andati vicini al successo, per poi farsi rimontare nel secondo tempo. I sardi ottengono un punto in rimonta, che dà morale e fiducia a un gruppo che ha subito una frenata nelle ultime giornate, dopo un avvio di alto livello. Pisacane grazie ai cambi riesce a ribaltare l’inerzia e grazie all’eurogol dell’ex ala della Feralpisaló ottiene un punto d’oro che fa esplodere i tifosi ospiti al Bentegodi.

Fiorentina-Bologna 2-2: Viola ancora a secco di vittorie

Rimonta epica della Fiorentina, che dopo 70 minuti di dominio rossoblu, ribaltano il corso del match portando il risultato sul 2-2. Grande avvio degli ospiti che si portano avanti di due reti, grazie al Toto Castro e un Cambiaghi in crescita esponenziale in questa stagione. Due calci dagli undici metri salvano la faccia a Stefano Pioli, che ottiene un pari in rimonta, punti importante almeno per il morale, che però non cambia la situazione drammatica in classifica, che necessita di un cambio di passo imminente.

Lazio-Juventus 1-0: sconfitta fatale per Igor Tudor

Il tempo è scaduto, è arrivato quel comunicato che nessuno si auspicava, il tecnico croato è stato sollevato dall’incarico. Al ritorno all’Olimpico per l’ex tecnico biancoceleste, la Juve non riesce a incidere e incassa la terza sconfitta consecutiva, con i tre punti che mancano ormai da più di un mese. In attesa di sapere chi sarà il prossimo allenatore juventino, la classifica recita un ottavo posto, che non compromette il corso dello intero campionato, ma suggerisce che serve cambiare passo per evitare di uscire dalla corsa scudetto e perdere troppi punti per strada. Si rialza dalle ceneri la Lazio, con un ritrovato Toma Basic, uomo in più di questo inizio di stagione per i biancocelesti.

Un turno ricco di gol, a differenza di quanto successo settimana scorsa, con tante reti e spettacolo. Adesso aspettiamo i prossimi incontri per delineare al meglio la classifica.