Il Panathlon Club Orvieto accoglie il velista Matteo Capurro tra sport, emozioni e passione per il mare

Si è tenuta nella serata di venerdì 17 ottobre al Ristorante "Il Malandrino" di Via Garibaldi, l'annunciata conviviale del Panathlon Club Orvieto all’insegna dello sport, dell’amicizia e dell’ispirazione. Ospite d’eccezione dell’evento è stato Matteo Capurro, velista di fama internazionale, che ha saputo emozionare i presenti con il racconto della sua straordinaria carriera tra onde, regate e sogni olimpici.





Nato a Genova e cresciuto nel mondo della vela, sin da giovanissimo, Capurro ha trasformato la sua passione per il mare in una professione, partecipando a competizioni europee, mondiali e a progetti sportivi di altissimo profilo. Il suo curriculum vanta risultati di rilievo, tra cui un titolo europeo juniores, un titolo italiano assoluto e juniores, sei volte vice-campione italiano assoluto, numerosi podi e vittorie in regate nazionali e internazionali. Ha rappresentato l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Mersin nel 2013, prendendo parte attivamente alle campagne olimpiche per Rio 2016 e Tokyo 2020. Dopo l’esperienza nella classe olimpica 470, oggi continua a regatare su imbarcazioni di maggiori dimensioni, come il monotipo J/70 e barche d’altura.







La serata si è svolta in un clima cordiale e familiare, alla presenza della presidente del Club, Lucia Custodi, del presidente dello Junior Panathlon, Flavio Zappitelli, del consigliere nazionale del Distretto Italia Panathlon International, Rita Custodi, e del presidente della Garanzia Statutaria Carlo Sandro Fagiolino. Visibilmente colpito dalla bellezza di Orvieto, città che ha avuto modo di visitare per la prima volta proprio in questa occasione, Capurro ha parlato con semplicità e profondità della sua vita sportiva.







"Mi sono avvicinato al mondo della vela all’età di dieci anni - ha detto - muovendo i primi bordi sull’Optimist. Da allora è stato un crescendo di passione, impegno e sacrifici, che mi hanno portato a girare il mondo e a vivere esperienze incredibili". Tante le domande rivolte dai soci, affascinati non solo dai successi sportivi, ma soprattutto dal modo elegante e autentico con cui Capurro ha saputo trasmettere emozioni. Oltre alla vela, ha condiviso anche la sua passione per la montagna e il trekking, dimostrando una personalità ricca, poliedrica e profondamente umana.

Il Club ha voluto ringraziarlo calorosamente, omaggiandolo con alcuni premi simbolici come segno di stima e riconoscenza. Una serata indimenticabile, che ha confermato ancora una volta come lo sport, nelle sue forme più alte, sia capace di unire le persone, raccontare storie e accendere passioni.