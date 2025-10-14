Tutto pronto per la sesta edizione del raduno cicloturistico di Mtb "Monaldeschi"

sport

Castel Viscardo si prepara alla sesta edizione del raduno cicloturistico di Mtb "Monaldeschi" organizzato per domenica 19 ottobre, come sempre, dall'Asd Polisportiva Castel Viscardo. La manifestazione porterà i partecipanti a pedalare fra Lazio e Umbria con l’unico intento di divertirsi e scoprire un angolo incontaminato di natura, disegnato fra i comuni di Castel Viscardo, Orvieto e Acquapendente.

Due i percorsi. Quello lungo misura 42 chilometri per 700 metri con livello medio altro adatto a ciclisti esperti, l'altro 30 chilometri, con dislivello di 300 metri, di livello più facile e adatto anche ai principianti. La partenza, per entrambe le opzioni è prevista per le 9, con il ritrovo e l'iscrizione che inizieranno dalle 8 in Piazza Italia (Viale degli Alberetti).



Il parcheggio auto è previsto l’area lato campo sportivo con ingresso in entrata e uscita da Via Europa. L’escursione si potrà affrontare con mtb ma anche e-bike o gravel, attraversando i territori dei comuni di Castel Viscardo, Orvieto e Acquapendente passando per le terre e i castelli dei Monaldeschi, inoltrandosi nell'Altopiano dell’Alfina. È previsto un ristoro nel suggestivo scenario del Castello di Benano.

La manifestazione, giunta ormai a un numero di edizioni consolidato (nonostante non rispetti, ancora, l’appuntamento annuale) si rivela l’espressione della voglia di recuperare un patrimonio turistico-sportivo, ma anche una risposta alla crescita esponenziale che ha avuto il movimento della mtb non più legato solo ed esclusivamente all’agonismo, ma anzi improntato verso un recupero dei luoghi d’interesse senza l’assillo del cronometro.

La quota di partecipazione ammonta a 15 euro ed è comprensiva di pacco gara e assicurazione (tessera della Asd Polisportiva Castel Viscardo). Per chi può volesse rimanere insieme al direttivo è previsto, dalle 13 circa, un pranzo dei soci (costo per non corridori, ma soci 17 euro) che i partecipanti tesserati potranno avere alla somma complessiva di 22 euro (per i già tesserati) e di 30 euro (per i nuovi tesserati per l’occasione).



È previsto anche il noleggio e-bike, per chi ne fosse sprovvisto, su prenotazione con disponibilità massima di dieci e-bike.



Per ulteriori informazioni (anche WhatsApp):

366.2769698 - 339.8648727

329.2081122 - 338.4913807

www.polisportivacastelviscardo.it