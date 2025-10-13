Etruria Historic Racing Club, Roberto Ferrari si aggiudica anche il Trofeo Città di Bagnoregio
Una bella giornata nel segno della passione per le quattro ruote e della convivialità. È quella vissuta domenica 12 ottobre dagli equipaggi provenienti da Umbria, Lazio e Toscana che hanno preso parte al Trofeo Città di Bagnoregio, gara valevole per il Campionato 2025 dell’Etruria Historic Racing Club Viterbo. Quattordici i rilevamenti cronometrici suddivisi in due manche.
Roberto Chiodi a bordo della Fiat 500
Alla premiazione, oltre al presidente Mimmo Patara hanno preso parte anche il giornalista Roberto Chiodi, che ha partecipato a quattro Parigi-Pechino, e il presidente dell’ACI Viterbo, Sandro Zucchi. Prima del pranzo dal Club è stato offerto un aperitivo al Belvedere “Falcone e Borsellino” di Bagnoregio, con vista su Civita, uno de “I Borghi più belli d’Italia”.
Battagliata sul filo del centesimo, la gara si è così conclusa:
1° Roberto Ferrari, navigato da Filippo Graziosi
2° Luigi Bellacima, navigato da Annamaria Piovino
3° Antonio Cristaudo, navigato da Giulia Carletti
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.