Etruria Historic Racing Club, Roberto Ferrari si aggiudica anche il Trofeo Città di Bagnoregio

Una bella giornata nel segno della passione per le quattro ruote e della convivialità. È quella vissuta domenica 12 ottobre dagli equipaggi provenienti da Umbria, Lazio e Toscana che hanno preso parte al Trofeo Città di Bagnoregio, gara valevole per il Campionato 2025 dell’Etruria Historic Racing Club Viterbo. Quattordici i rilevamenti cronometrici suddivisi in due manche.











Roberto Chiodi a bordo della Fiat 500



Alla premiazione, oltre al presidente Mimmo Patara hanno preso parte anche il giornalista Roberto Chiodi, che ha partecipato a quattro Parigi-Pechino, e il presidente dell’ACI Viterbo, Sandro Zucchi. Prima del pranzo dal Club è stato offerto un aperitivo al Belvedere “Falcone e Borsellino” di Bagnoregio, con vista su Civita, uno de “I Borghi più belli d’Italia”.





Battagliata sul filo del centesimo, la gara si è così conclusa:

1° Roberto Ferrari, navigato da Filippo Graziosi

2° Luigi Bellacima, navigato da Annamaria Piovino

3° Antonio Cristaudo, navigato da Giulia Carletti





