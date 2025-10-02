La "Modena 100 Ore" torna a fare tappa a Orvieto per l'edizione speciale dei 25 anni

sport

La "Modena 100 Ore" torna a Orvieto per l'edizione speciale con cui si celebrano i 25 anni della competizione automobilistica. Nella giornata di lunedì 6 ottobre le oltre 100 auto partecipanti faranno tappa in Piazza Duomo per un controllo timbro a partire delle 14.30 e succesivamente si sposteranno sulla Strada regionale 79 Bis, il tracciato della cronoscalata della Castellana, per la Prova Speciale “Colonnetta”.

Canossa Events, organizzatore di questo importante evento internazionale, ha realizzato per l'occasione una guida turistica per gli equipaggi partecipanti che contiene informazioni sulla città di Orvieto insieme alla descrizione delle bellezze artistico-paesaggistiche degli oltre 1000 chilometri attraversati tra Lazio, Umbria, Toscana, Marche ed Emilia Romagna.

La Modena Cento Ore, infatti, è molto più di una competizione sportiva che prevede gare in cinque dei più famosi circuiti italiani e dieci prove speciali nell’arco di cinque giorni di gara. È anche un affascinante viaggio che intreccia sport e cultura, passione e convivialità, unendo il fascino appassionante del motorsport con le eccellenze italiane.



La 25esima edizione della "Modena 100 Ore" si svolgerà da domenica 5 a venerdì 10 ottobre con oltre cento vetture classiche da competizione provenienti dal Mondo intero. Le vetture selezionate e accettate al tradizionale appuntamento organizzato da Canossa sono divise, come da tradizione, in due raggruppamenti, Competition e Regularity.

La prima sezione misura la performance pura, con classifiche per le gare in pista e nelle prove speciali su strada, mentre la seconda privilegia la precisione e l’equilibrio nella guida. In entrambe sono iscritti autentici capolavori della storia dell’automobilismo. Oltre alle GT e agli sport degli anni che dal dopoguerra arrivano al 1988, anche favolose anteguerra, iniziando dalle ben cinque Alfa Romeo 8C rese famose dalle vittorie di Nuvolari e Varzi.

Si parte nella giornata di domenica 5 ottobre, nell’incantevole contesto di Villa Borghese, a Roma, dove, oltre alle verifiche tecniche e sportive, avrà inizio una spettacolare parata nel centro di Roma, protagonisti auto ed equipaggi attraverso i luoghi più suggestivi della Città Eterna. Dal 6 mattina il via dall’Autodromo di Vallelunga, con prove, qualifiche e gara, per poi proseguire, nelle giornate successive, con l’Autodromo dell’Umbria a Magione, il Mugello Circuit, il Misano World Circuit e l’Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Nel corso dei trasferimenti anche dieci prove speciali su strade chiuse al traffico, due per ciascuna tappa, per un susseguirsi di spettacolo e adrenalina, e con una concentrazione straordinaria di vetture classiche da competizione raramente visibili nella stessa occasione.

Questi, in sintesi, i percorsi e le tappe: da Vallelunga verso Viterbo e Orvieto fino all’arrivo di tappa alla mistica e suggestiva Assisi. Martedì 7 ottobre, dopo le gare a Magione, passaggio a Cortona, l’antica città etrusca, Arezzo, terra di Piero della Francesca, fino a Firenze. Qui il venticinquennale verrà celebrato con la cena di gala nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, uno degli appuntamenti più attesi del programma.

Mercoledì 8 ottobre la sfida è su una delle piste più impegnative, il Mugello, coi suoi saliscendi, per poi puntare sulla Riviera romagnola con la sosta per due notti a Cervia-Milano Marittima. Giovedì 9 ottobre, attraversando Rimini, città di Fellini, e la Repubblica di San Marino e Urbino, i concorrenti arriveranno al Misano World Circuit per la penultima gara in pista prima del rientro a Cervia.



Venerdì 10 ottobre, tappa conclusiva con destinazione Imola passando per Forlì. All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, celebre tempio del motorsport, l’ultima e decisiva sfida dopo una sessione di prove libere e schieramento secondo classifica raggiunta nei primi quattro giorni. Poi, a classifica finale ormai definita, il tradizionale arrivo a Modena, capitale della Motor Valley, al cospetto dell’Accademia Militare e festosa premiazione di fronte a un grande ed appassionato pubblico.

“Il venticinquesimo anniversario ci regala un’emozione speciale” commenta Luigi Orlandini, presidente e Ceo di Canossa Events. “La Modena Cento Ore è cresciuta anno dopo anno grazie a una formula che unisce un’anima sportiva ricca e articolata a un programma di ospitalità e di esperienze curato nei minimi dettagli. È questa combinazione a renderla così apprezzata e a sostenerne la continua crescita internazionale. Desidero ringraziare tutte le amministrazioni coinvolte e il personale che, con passione e professionalità, rende possibile un evento di questa portata”. Modena Cento Ore è supportata da RM Sotheby’s, Presenting Sponsor, e i business partners RevelX, U-Boat e Racing Spirit. Champagne partner, Moët & Chandon.

Due gli appuntamenti che interesseranno la città: il controllo timbro in Piazza Duomo dalle 14.45 alle 17 circa, e la Prova Speciale "Colonnetta" lungo la Strada regionale 79 Bis. Le auto arriveranno a Orvieto, provenienti da Viterbo, dalla SS71 e seguiranno il seguente percorso: via della Segheria, Strada di Porta Romana, via Alberici, Piazza Febei, via Lorenzo Maitani, Piazza Duomo (controllo timbro), via Soliana, via Postierla, Piazza Cahen, Strada della Stazione, Orvieto Scalo, SR 79 Bis (prova speciale).

Per consentire il regolare svolgimento della competizione, il Settore Polizia Locale e Mobilità del Comune di Orvieto ha emanato un'ordinanza che nella giornata di lunedì 6 ottobre nel centro storico di Orvieto dispone la seguente disciplina del traffico:

- dalle 14 alle 18 è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza Duomo con blocco della circolazione in Piazza Febei e Piazza Marconi

- la Circolare A del Trasporto Pubblico Locale si attesterà come capolinea in Piazza Marconi, mentre la Circolare C effettuerà il seguente percorso: da Porta Maggiore svolta a destra in direzione Strada delle Conce, Strada della Stazione, Piazza Cahen

- in concomitanza con le prove di regolarità per auto storiche, da svolgersi su strade chiuse al traffico ordinario denominate “Prove Speciali” in programma sulla SR 79 Bis, sarà emanata apposita ordinanza per la disciplina della circolazione veicolare