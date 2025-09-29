"La Provincia di Terni sostiene i Comuni e lo sport ad ogni livello"

sport

"La Provincia e il presidente Stefano Bandecchi assicurano il costante sostegno ai Comuni per la promozione dello sport ad ogni livello". Lo ha detto il capo di Gabinetto Raffaello Federighi che domenica 28 settembre ha partecipato al torneo di calcio giovanile femminile “Umbria Pink Valley Cup", riservato alle Under 12, svoltosi nel weekend al Centro Sportivo "Antonio Mioni" di Attigliano.

L'evento, organizzato dall'Attiglianese Academy in collaborazione con Sport Pro Experience, ha visto la partecipazione di squadre giovanili femminili di alto livello, tra cui S.S. Lazio, Ternana Women, Pink Bari, A.S. Roma e CIC Sports di Malta. Su invito del sindaco, Leonardo Fazio, Federighi ha sottolineato nel suo intervento “l’importanza dello sport per la sana formazione dei giovani e l’organizzazione di eventi per rendere vivi e attrattivi i piccoli Comuni, assicurandone il sostegno da parte dell'Amministrazione Provinciale".