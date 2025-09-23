Mass Bike Ubaldini, podio europeo e invito ai Mondiali con la maglia azzurra

sport

Ricompare Mass Bike Ubaldini che avevamo lasciato in primavera, vicino alla conquista dei due Trofei cui prendeva parte Cat. SM 60: Umbria Tuscany e Umbria Marathon, entrambi vinti. Lo ritroviamo sul terzo gradino di un podio, addirittura Europeo, del Campionato omonimo Gravel 2025, prova regina della specialità sotto l’egida della Federciclismo. Era iniziato tutto a fine luglio, recandosi ad Abbadia San Salvatore con l’idea di essere solo spettatore del Campionato Italiano Gravel. Spinto, ma non forte, da un amico aveva inforcato una bici taglia 54 (3 volte più grande di quella usata normalmente) per recitare, comunque un ruolo da protagonista finendo quarto, rallentato da una foratura e da una valvola con poca tenuta della pressione.







Oramai il ghiaccio era rotto, accetta di partecipare all’Europeo nelle terre d’Abruzzo con partecipanti provenienti da numerose nazioni del continente. Il percorso (da ripetere due volte per la categoria SM 60) non era tra quelli a lui più adatti alle sue caratteristiche: "Solo 900 MT si dislivello e non lungo: 60 km da chiudere in poco più di due ore. Considera che, quello del campionato italiano misurava 88 Km. con 2100 mt di dislivello. Comunque – come si dice – mi sono adattato iniziando dalla partenza che, da Regolamento avrebbe dovuto essere scaglionata per categoria e diventata all’improvviso unica. Questo mi ha penalizzato costringendomi a una bella rimonta per quasi tutto il primo giro.



Tra l’altro, avevo fatto una bella fila, seguito da concorrenti più stradisti, poi distanziati in discesa, dove siamo nettamente più abili, fino a riprendere il secondo, Beytmiren Jan Olac, Norvegese Campione del Mondo 2022. Abbiamo proseguito insieme per un po’ e ho potuto notare che aveva un passo, anche se di poco, leggermente migliore del mio. Lo sforzo fatto in partenza e la rimonta stavano presentando il conto. A ogni modo di un terzo posto in un campionato europeo è un grandissimo motivo di soddisfazione. Essere sul podio ascoltando le note dell’inno di Mameli è cosa che, per chi fa sport, non ha prezzo”. L’ultima ciliegina è arrivata ieri con l’invito ricevuto dall’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) per partecipare al prossimo Campionato Mondiale: “ Che emozione. Se deciso di andare vestirò la maglia della nazionale".