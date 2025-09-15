Etruria Historic Racing Club di Viterbo, Roberto Ferrari si aggiudica il Trofeo Città di Orvieto

sport

Giornata ricca di emozioni su quattro ruote quella di domenica 14 settembre che per l’Etruria Historic Racing Club di Viterbo ha coinciso con il quinto appuntamento delle uscite sociali e delle manifestazioni dell'anno, portando gli equipaggi provenienti da Lazio, Umbria e Toscana ad Orvieto per le prove di precisione a tempo presso il ciclodromo valide per il Campionato Sociale 2025.







Una gara, partita dal capoluogo della Tuscia con arrivo e sosta in Piazza Duomo. Da qui i partecipanti si sono spostati per una visita alla città approfittando per una colazione al Palace Caffè, all’ombra del Palazzo del Capitano del Popolo, che ha lasciato tutti a bocca aperta. A presiedere la cerimonia di premiazione, il presidente delll’Etruria Historic Racing Club di Viterbo, Mimmo Matara, e il vicepresidente del Consiglio Comunale, Federico Fontanieri.







Sul podio della classifica assoluta al primo posto l’orvietano Roberto Ferrari, navigato dall'inseparabile Filippo Graziosi. Secondo gradino per Claudio Valentini, terzo Tiziano Casimiri. Tutte interessanti, anche stavolta, le auto che hanno preso parte al Trofeo Città di Orvieto 2025, svoltosi con il patrocinio del Comune. In particolare: Fiat 1.100 del ’52, Lancia Fulvia HF, Mini Cooper, Fiat 600 del ’66, Lancia Fulvia Zagato e, naturalmente, la macchina del vincitore, una Fiat 124 Special del 1973.