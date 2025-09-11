41esima Scarpinata a Monte Rufeno: tre giorni di trekking, cultura ed enogastronomia

sport

Natura, cultura ed enogastronomia camminano allo stesso passo. Quello di una tradizione di fine estate che da 41 anni risponde al nome di "Scarpinata a Monte Rufeno", evento outdoor di carattere nazionale che dal 1984, ogni volta, raduna centinaia di appassionati di trekking, camminate ed escursionismo. Promossa e sostenuta da Comune di Acquapendente, Pro Loco Trevinano, Regione Lazio, Riserva Naturale Monte Rufeno, Ecomuseo Alta Tuscia del Paglia ed Unicoop Etruria, anche quest'anno la manifestazione è affiancata dal Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale che promuove temi e iniziative legati alla tutela dell'ambiente e del territorio.

In programma un intenso fine settimana di appuntamenti. Si inizia venerdì 19 settembre con le iniziative che coinvolgono gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo "Leonardo da Vinci" di Acquapendente. Al mattino gli alunni delle Superiori andranno in visita al Bosco Monumentale del Sasseto e al Castello di Torre Alfina, mentre quelli della Scuola Secondaria di Primo Grado alla mostra fotografica "Clima: tempo di agire!" realizzata dal Museo Naturalistico "Francesco Spallone" del Parco Regionale Marturanum di Barbarano Romano e allestita, in collaborazione con la Riserva Naturale Monte Rufeno, nel Chiostro di San Francesco ad Acquapendente.

Alle 18, invece, nella sede della Pro Loco di Trevinano si raduneranno tutti i partecipanti alla camminata in notturna da 10 chilometri nei sentieri della Riserva Naturale Monte Rufeno, con trasferimento in località Villalba, sul territorio comunale di Allerona, da sempre partner dell’evento. A seguire partenza guidata e alle 21 la cena finale a Trevinano al costo di 20 euro. Sabato 20 settembre, di nuovo ad Allerona, alle 8.30, avrà inizio la camminata di 13 chilometri lungo i sentieri boscosi della Selva di Meana, che terminerà alle 13.30 con il pranzo (per le prenotazioni entro giovedì 18 settembre ai numeri telefonici 339.8975601 o 320.2784009).

In questo caso la quota di iscrizione è di 5 euro, 20 con il pranzo. A Trevinano, invece, la giornata sarà animata dalla terza edizione del concorso di pittura estemporanea "Scorci del paesaggio rurale di Trevinano", incluso nel Fespar e promosso dall’Associazione "Lautun Rasna" in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune. Come annunciato, gli interessati potranno iscriversi gratuitamente inviando una mail all’indirizzo lautunrasna@gmail.com e presentarsi dalle 8.30 alla sede della Pro Loco, in Via Porta San Lorenzo 31/A. La consegna delle opere alla Segreteria del Premio dovrà avvenire entro le 17. In Piazza del Comune – dove saranno esposte – alle 18, la premiazione.

Un'ora dopo per le vie del borgo avrà inizio lo street food con la degustazione di piatti tipici preparati dall’Hosteria di Villalba, la Pro Loco che proporrà "il bujone di Gianfranco", la Cooperativa "Antica Terra di Trevinano", il Ristorante Stellato "La Parolina" e ancora "Poder Riccio" e "S'Osteria 30", i dolci di "Luli's on the road" e una selezione de "I Vini del Barbarossa". Il tutto con l’intrattenimento musicale del duo Black-Out, tirando tardi ma non troppo alla vigilia del grande giorno. Quello della Scarpinata 2025. Il ritrovo è alle 8.30 di domenica 21 settembre, la partenza alle 9. Due i percorsi predisposti, da 23 e 10 chilometri, con ristori nel bosco e pranzo all'arrivo. La quota di iscrizione è di 15 euro.

Per ulteriori informazioni:

388.8246971 – prolocotrevinano@tim.it

0763.7309234 - 339.2680840 – turismo@comuneacquapendente.it