Continua a crescere la nuova Orvietana

Allenamento congiunto contro l’Equipe Lazio, ovvero il gruppo di lavoro allestito dal direttore sportivo Mauro Ventura che, per il 20° anno, dà la possibilità agli atleti professionisti e dilettanti, con o senza contratto, di potersi allenare per farsi trovare pronti per l’inizio delle attività. Rizzolo manda in campo lo stesso undici iniziale visto contro il Guidonia Montecelio. Come nel precedente test, Orvietana subito in gol alla prima azione grazie al suggerimento di Dida per Lusha che trafigge Natale.

L’Orvietana pressa, gioca alto e raddoppia con un’azione manovrata finalizzata dai due quinti di centrocampo: è infatti Paletta a servire sul lato opposto Tronci che insacca il 2-0. L’Equipe Lazio riesce cinicamente a siglare il gol alla prima azione d’attacco, con il suo numero 9 Ricceri, ma ci pensa presto ancora Lusha, con un altro gol da applausi, a ristabilire le distanze. Spazio ai giovani nella ripresa, quando si mette in evidenza Barbini, non solo per il gran gol che fissa il punteggio sul 4-1, ma anche per la prova ordinata e caparbia.

Prossimo appuntamento l’amichevole ufficiale, sempre a Bagnoregio, domenica 3 agosto contro i pari categoria dell’UniPomezia.

Di seguito le parole di Enrico Broccatelli, secondo di Rizzolo, a fine gara:







ORVIETANA – EQUIPE LAZIO 4-1

ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Berardi, Ricci, Mauro; Paletta, Sforza, Dida (25’pt Esposito), Simic, Tronci; Lusha, Caon. Entrati nel secondo tempo: Savshak, Petritaj, Tenkorang, Barbini, Pepe, Ciavaglia, Bieto, Brigliozzi, Marchegiani, Canini, Teti, Porta. All.: Rizzolo.

EQUIPE LAZIO: Natale, Bianco, Mauro, Coreti, Sbraga, Patalano, Staffa, Della Vecchia, Ricceri, Di Biagio, Graziano. Entrati nel secondo tempo: Cento gambe, Facundo, Paunescu, Taglienti. All.: Graziano.

RETI: 2’pt e 42’ pt Lusha, 14’pt Tronci, 32’pt Ricceri (E), 14’st Barbini.



