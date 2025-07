Per Ferretti e ex Kedda trasferta in Calabria

sport

Da venerdì 18 a domenica 20 luglio, la 29ª edizione del Trofeo Silvio Molinaro – Luzzi-Sambucina entra nel vivo come 4° round del Campionato Italiano Velocità Montagna Supersalita ACI Sport, portando in Calabria tutta l’adrenalina e il fascino della massima serie tricolore. Un percorso spettacolare di 6.150 metri con 420 metri di dislivello e una pendenza media del 6,83% collegherà Luzzi all’Abbazia Cistercense di Santa Maria della Sambucina, sfida imperdibile per i 212 piloti iscritti e per la nostra Wolf Hill Climb Division, che sarà in gara con Matteo Bacci, Filippo Ferretti e Selina Prantl.



I giovani talenti del tricolore Junior, guidati dalla monoposto Wolf GB 08 Thunder Aprilia, sono pronti a dare spettacolo, con Selina Prantl che sta rapidamente conquistando confidenza con la vettura, e con Ferretti desideroso di riscatto dopo un avvio di stagione complicato. Con loro si schiera Danny Molinaro con il dichiarato obiettivo di macinare kilometri per conoscere meglio la sua nuova Wolf GB08 Mistral.



Andrea Fravolini, team manager di Wolf Hill Climb Division, racconta così la vigilia: "Luzzi è una gara che mette alla prova tecnica e cuore. I nostri piloti sono motivati e pronti a lottare per un risultato importante in una competizione che cresce sempre di più, portando in alto il nome della Calabria e della nostra squadra". L’evento sarà seguito in diretta da ACI Sport TV e in streaming sui canali social federali, un’occasione unica per vivere la velocità in montagna e valorizzare il territorio calabrese.