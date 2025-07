Il difensore Alessio Ciavaglia torna all'Orvietana Calcio

sport

L’Orvietana Calcio è lieta di annunciare il ritorno in biancorosso di Alessio Ciavaglia, difensore classe 2005, che farà parte della rosa per la Stagione 2025/2026. Cresciuto nel Settore Giovanile dell’Orvietana, ha indossato i colori biancorossi fin da bambino, per poi vivere esperienze importanti anche nel Lazio. Dopo il suo ritorno nei ranghi della prima squadra in Serie D, ha proseguito il proprio percorso scendendo di categoria, continuando però a crescere e maturare come giocatore.

Ora il nuovo capitolo, ancora con la maglia dell’Orvietana, pronto a dare tutto per questi colori. Un ritorno che porta con sé entusiasmo, voglia di fare e un forte senso di appartenenza. Queste le parole di Alessio Ciavaglia dopo l’ufficialità del ritorno: "Sono molto felice di essere tornato all'Orvietana, che per me è famiglia. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova Stagione e dare tutto in campo. Un ringraziamento alla Società per ave creduto ancora una volta in me. Forza Uso!".

"Un giovane di talento che conosce bene il nostro ambiente - il commento della Società e che torna a disposizione con la fame giusta per affrontare un campionato impegnativo come quello di Serie D".