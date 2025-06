Ancora un attaccante per l'Orvietana Calcio, ecco James Tenkorang

sport

L’Orvietana Calcio è lieta di annunciare l’arrivo in biancorosso di James Tenkorang, attaccante classe 2000, nato a Novara di origini italo-ghanesi. Cresciuto calcisticamente in Piemonte, James ha già maturato importanti esperienze tra Serie D e C, vestendo le maglie di Lanusei, Montegiorgio, Arminia Bielefeld (in Germania), Alma Juventus Fano, Livorno e Vigor Senigallia, dimostrando solidità, determinazione e capacità di adattarsi a diversi contesti tattici.

Il ds Severino Capretti lo presenta così: “James è un attaccante moderno, unisce forza fisica ed esplosività, caratteristiche che lo rendono particolarmente efficace nel gioco in profondità e nelle situazioni di campo aperto. Non è un riferimento statico da area di rigore, ma un giocatore capace di attaccare gli spazi con intelligenza e di andare al tiro anche da fuori, rendendosi pericoloso soprattutto negli ultimi venti metri”.

Queste, invece, le prime parole del neo acquisto biancorosso: “Ho scelto questa società perché mi ha trasmesso serietà, professionalità ed ha riposto in me molta fiducia per questa stagione, spero di poter dare la stessa fiducia in campo, giocano anche un modulo che rientra proprio nella mia caratteristica di giocatore. Sono contento di far parte di questa squadra e famiglia. Ringrazio il Direttore che ha seguito in questi anni il mio percorso e crede in me quest’anno”. Con il suo arrivo, l’Orvietana aggiunge alla rosa un elemento in grado di offrire soluzioni diverse in fase offensiva, con l’obiettivo di rafforzare il reparto d’attacco in vista della nuova stagione.

