Tempo di cronoscalate, orvietani di scena in Friuli e nel Lazio

sport

di Roberto Pace

Applaudite le inossidabili della 1000 Miglia, in attesa di conoscere quanto di buono potrà fare Simone Faggioli alla Pikes Peak 2025 (la cronoscalata in alta quota del Colorado), torna il rombo, più modesto ma non per questo meno appassionante, delle macchine che gareggiano nelle salite nazionali. Si gareggia a Tolmezzo per il Civm Nord e sull’appennino laziale con in gara le storiche del Civsa.

Nella Carnia è andato Gabriele Bissichini, titolare del Team Race Project (assisterà Lorenzo Tizzi Corazzini sulla Peugeot 106 S16 Rs 1.6), desideroso di misurare la competitività della Peugeot 207 RC del team con le Mini Coopers Rs nel gruppo Rs 1.6 Tb. Altra costola del Race Project gli storici di scena nella cronoscalata, Guarcino – Campocatino, valida per l’Italiano delle storiche.



Il numero di iscritti è abbastanza modesto e questo potrà rendere appetibile un buon risulato per Cristian Frustagatti e Marco Pallottino (Race Project) ma anche per Tonino Camilli e la bella Ala d’Oro. Da tenere d’occhio Massimiliano Angelucci, orvietano oggi abruzzese, che rappresenta il team, Mocetti Corse.