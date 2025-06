Il punto sul calciomercato delle prime quattro in Serie A

sport

di Riccardo Carmesini

Questo mercato si fa sempre più spietato, tra colpi ad effetto come Kevin De Bruyne e altri colpi intelligenti in ottica futura che stanno mettendo a segno diverse società.

Partendo dai campioni d’Italia, il Napoli ha già infiammato la piazza con le promesse di ADL, intenzionato a spendere cifre esorbitanti sul mercato, mettendo a segno operazioni di rilievo ad esempio il belga, De Bruyne. I campani non si accontentano del fuoriclasse ex Manchester e tengono nel mirino Beukema e Ndoye entrambi in forza al Bologna. Il ds Manna si è recato in Spagna per chiudere Janlu Sanchez, individuato come vice Di Lorenzo. Da attenzionare anche il profilo di David, il canadese rappresenta una ghiotta opportunità a parametro 0. Resta in stand-by per adesso la trattativa per Musah, negli ultimi giorni ci sono state complicazioni che hanno rallentato l’affare. Alcuni soldi che spenderà il presidente del Napoli derivano dalle cessioni, i primi incassi arrivano dai riscatti di Natan e Caprile. Tanti esuberi restano in cerca di una sistemazione

Dopo la finale di Champions persa, i nerazzurri sono chiamati a voltare pagina. L’Inter ha bisogno di una rivoluzione che è partita già dall’addio di Inzaghi, il tecnico ex Lazio ha scelto di accettare la corte dei petroldollari. L’arrivo di Chivu segna un punto di svolta, soprattutto per la gestione dello spogliatoio e dell’anzianità della rosa, adesso diversi senatori rischiano il posto. Beppe Marotta è pronto a varare un nuovo progetto tecnico, nel quale si punterà in maggior modo sui giovani, con disponibilità economiche maggiori rispetto alle annate precedenti. Sono già stati scritturati due colpi in vista della spedizione negli USA: Luis Henrique e Sucic. Oltre a loro potrebbero seguire le orme del tecnico romeno alcuni giocatori del Parma tra i quali Leoni, Bonny e Bernabè. La necessità dopo le partenze di Correa e Arnautovic diventa quella completare il reparto offensivo, Hojlund è il nome più papabile, ma resta viva l’ipotesi di una permanenza in rosa di Valentin Carboni e dei giovanissimi fratelli Esposito, rientranti dai prestiti. Nel radar interista troviamo anche Woltemade, Mosquera , Zirkzee e altri profili con meno di 25 anni sulla carta d’identità.

L’Atalanta ha salutato Gasperini, artefice di un ciclo portentoso, dopo nove anni ricchi di successo e soddisfazioni. Al suo posto arriva Juric, considerato un epigono del tecnico ex Genoa. Una scelta che divide, il croato resta un’incognita dopo le fallimentari esperienze alla Roma e al Sothampton nell’ultima stagione, i Percassi però hanno scelto questo profilo, avendo valutato attentamente le parentesi di Verona e Torino in cui è riuscito ad esprimere il suo gioco difensivista. La linea guida della dea resta la stessa, puntare sulla valorizzazione di giocatori giovani che possano permettere in futuro di generare diverse plusvalenze. Nessuna rivoluzione quindi, la società proseguirà il percorso con semplicemente nonostante il cambio di allenatore, visto che si è puntato su un allievo del Gasp. Due pilastri come Lookman e Ederson sono tra i più gettonati a partire, su di loro l’interesse di diverse compagini di rilievo a livello europeo e mondiale, i due però lasceranno la Lombardia solo per offerte irrinunciabili. Sul fronte entrate, D’Amico valuta diversi nomi tra cui Paixao che potrebbe essere il perfetto erede del nigeriano Ademola Lookman. Piacciono anche O’Riley, Ratiu, Ordonez, De Winter e torna di moda anche il nome di Engels, già accostato ai bergamaschi nelle sessioni di mercato precedenti. I profili a cui si aspira restano gli stessi, giovani e funzionali al progetto, in modo da restare competitivi senza cambi di strategia.

La Juve in vista del Mondiale per club necessita di un mercato corposo, i bianconeri, dopo aver sondato diversi allenatori, hanno deciso di proseguire i rapporti con Tudor, che sarà al timone della nave fino al 2027. Con la riconferma del tecnico croato alcuni giocatori sono destinati a partire. Vlahovic, dopo aver rifiutato l’offerta di rinnovo con spalmatura dell’ingaggio di 12 milioni annui, è destinato al patibolo. Comolli ascolterà per lui offerte da 30/40 milioni che potrebbero finanziare il riscatto di Kolo Muani. Con la partenza del serbo, la vecchia signora tenterà il colpaccio in attacco, i nomi in pole dopo il rifiuto di ADL per Osimhen, (il patron del Napoli preferisce cederlo all’estero) corrispondono a Gyokeres, il cui costo rimane fuori portata per i bianconeri, Retegui e David, che sono le piste più realistiche allo stato attuale. Gli unici rinforzi d’altronde richiesti dal mister ex Lazio, sono due esterni, uno di destra e uno di fascia opposta, gli interpreti marcati a vista sono Dodo, Tavares e Gutierrez. Da valutare anche la possibile permanenza di Conceicao, il portoghese possiede un clausola rescissoria di 30 milioni col suo club di appartenenza, il Porto.

Questa sessione di mercato si fa sempre più accesa, tra colpi ad effetto e acquisti intelligenti le prime quattro si stanno rinforzando in vista dei prossimi impegni e per programmare al meglio la stagione successiva .