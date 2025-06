Orvietana, l'Under 17 a Pomigliano. La carica di Silvi: "Puntiamo a confermarci nel secondo triangolare"

sport

di Roberto Pace

La squadra Under 17 dell’Orvietana è pronta per la trasferta a Pomigliano d’Arco. Domenica 8 giugno, alle 16, i ragazzi biancorossi affronteranno il Micri nella prima delle due partite previste nel triangolare (terza squadra il Game Sport Ragusa). Il percorso, finora compiuto, ha dell’entusiasmante. In primis, va messo il successo nel campionato regionale umbro costruito con diciannove vittorie consecutive. Un’affermazione, che unita alle altre performance, dal settore giovanile alla serie D, ha calamitato l’attenzione degli addetti ai lavori e portato Orvieto alla ribalta del calcio regionale. A guidare questi Under è Stefano Silvi, di origini castelgiorgesi dove da ragazzino iniziò a frequentare il calcio proseguito per sette anni da giocatore del S. G. biancorosso e altre fermate più o meno lunghe a Sferracavallo (Promozione) e Ciconìa (1^ Cat.), prima della sistemazione stabile con la centoquindicenne nella quale lavora dal 2010.

A questo ragazzo, oggi 36enne, va subito dato merito per il modo in cui ha impostato la sua carriera da allenatore. In primo luogo la laurea in Scienze Motorie (disciplina di abilitazione unitamente alla specializzazione in sostegno didattico di cui è docente al Majorana-Maitani di Orvieto) conseguita poco dopo l’inizio del rapporto con l’Orvietana Calcio. Nella quale, è stato per otto anni nella Scuola Calcio accumulando esperienze in tutte le fasce d’età (primi calci, pulcini, esordienti) prima dell’approdo all’agonistica come allenatore dei giovanissimi. Una scelta di pazienza che lo mette già un gradino sopra molti altri abituati a volere tutto e subito nonostante basi non sempre consolidate. Il Covid interrompe il lavoro con i giovanissimi Under 14. Alla ripartenza gli viene affidata la squadra Allievi con la quale ottiene buoni risultati per contribuire alla crescita del prestigio dell’intero settore.

All’inizio della Stagione 2024-25 diventa allenatore della squadra attuale. Considera buono il materiale umano su cui lavorare, anche se nel precampionato per via dei carichi di lavoro e la presenza di alcuni giocatori nuovi la squadra fatica a trovare la sua identità. Problema, risolto già dalla prima di campionato da dove prende il via la grande cavalcata:

"Ero quasi certo si trattasse di un momento destinato a concludersi. A darmi la sicurezza c’era l’esperienza dell’anno precedente negli allievi con lo stesso gruppo. Una volta che ci siamo ritrovati i ragazzi sono andati addirittura oltre le mie più rosee aspettative. Scusa se insisto sulle diciannove vittorie consecutive ma è un fatto che non era mai accaduto prima".



Quando ero più giovane gli allenatori ripetevano sempre come la categoria allievi fosse la più indicata a capire se un ragazzo avesse tutto per diventare un vero giocatore. Oggi, cosa mi dici?

"Ti rispondo che, in questo gruppo, sono almeno sei o sette i ragazzi con mezzi e mentalità per essere dei veri giocatori. Sono metodici e molto professionali. Ciò che, m’è riuscito fare con loro in questi due anni, mi riferisco al trasferire serietà, professionalità, dedizione al lavoro e fame calcistica che serve sempre e in un ambiente come il nostro in particolare".



Penso che, tu meriti i complimenti per aver individuato, centrato e caricato le molle per fare qualcosa di veramente importante. Se così non fosse, probabilmente non sareste riusciti nell’impresa di eliminare squadre che rappresentano regioni storicamente forti nel S.G. Parliamo di Lazio e Marche dove hanno sede squadre scudettate e con bacini d’utenza nettamente più importanti rispetto a quanto accade nella nostra Umbria. Adesso, toccando ferro, potrebbe succedere a Campania e Sicilia?

"Indubbiamente è successo raramente, a Orvieto e in altre realtà umbre, riuscire a passare i turni a livello interregionale. Però, lasciami dire una cosa: quanto successo non è frutto del caso. Aver lavorato anche per il profilo di un percorso interregionale è servito. I ragazzi mi hanno seguito e siamo pronti per andare a giocarcela anche a Pomigliano".

Puoi anticiparci il tuo futuro per la prossima Stagione?

"Un passo alla volta. Adesso, conta solo far bene in questa fase".