Matteo Panzetta, D.G. confermato: "Pronto a seguitare con rinnovato entusiasmo"

sport

di Roberto Pace

Due anni fa, di questo periodo, il presidente dell'Orvietana Calcio, Roberto Biagioli, lanciava nell'agone più importante, Matteo Panzetta, investendolo della carica di direttore generale, certamente più rappresentativa di quella da team manager ricoperta fino a quel momento. Adesso, nel 2025, la seconda conferma dopo quella dello scorso anno. Segnale evidente del gradimento da parte del capo per quanto fatto dall'under 30, fra i più giovani D.G. della categoria che racconta in questo modo il riaffidamento dell’incarico:

"Il Presidente privilegia la continuità per cui non s’è trattato di una vera e propria re investitura. Mi accingo a iniziare una nuova avventura, terza da direttore dopo le precedenti quale Team Manager, con un entusiasmo addirittura maggiore, ancora con adrenalina da smaltire per le emozioni del finale di Stagione".



Cinque anni sono un lustro. Sufficienti per sentirsi arrivato?

"Assolutamente no. Diciamo che stiamo crescendo allo stesso modo di come sta facendo la Società con la politica dei piccoli passi, poggiando i piedi solo sugli appigli considerabili sicuri a contenere i rischi di qualche salto nel buio. Hai fatto cenno ai lustri, per cui mi devo considerare alla fine delle elementari. Hai voglia a studiare!".



Sul sito della Società abbiamo letto della tua mission. Potresti riassumerla?

"Fra i miei compiti, oltre la gestione organizzativa e, in minima parte, quella economica per via della collaborazione con il Presidente c’era anche quello di smussare gli ultimi angoli che tenevano distanti la prima squadra dal settore Giovanile. Come già detto dal Responsabile del S.G tutto è andato a buon fine, vedremo, eventualmente, di lavorare su qualcosa di migliorativo, sempre a stretto contatto con Massimo Porcari".



Basta così o c’è dell’altro?

"Anticipo l’immissione di qualcosa in più sul piano organizzativo già autorizzata dal Presidente. Parliamo di risorse umane, non legate al settore tecnico che consideriamo già completo. Inizialmente sembrava fossimo in troppi, strada facendo abbiamo visto che non è così e stiamo provvedendo. Come avrai visto il sintetico è in via di completamento e, dalla prossima settimana partiranno i lavori per il rifacimento degli spogliatoi e dei bagni pubblici che erano una cosa veramente vergognosa. Inoltre, di qui a pochi giorni, rimetteremo mano al manto erboso dello stadio che va sicuramente migliorato".



Concordo assolutamente con il vergognoso, facendo osservare come gli sportivi venuti a seguire le loro squadre in trasferta uscivano dai bagni portandosi dietro un pessimo ricordo della nostra città. Invece, la cartellonistica digitalizzata sarà incrementata?

"Valutato l’ampliamento degli introiti, peraltro minimo, abbiamo pensato di insistere. Saranno proposte delle novità".



Ritiro per la preparazione?

"Ancora Bagnoregio. La città, il Sindaco, Luca Profili, già nostro portiere, la gente c’hanno accolto bene, gli impianti sono confacenti alle esigenze e non possiamo deludere i ragazzi dell’Asd Juppiter oramai nostri sostenitori".



Last question, si punterà ancora al premio “Giovani D Valore”, sicuramente il riconoscimento che qualifica più di qualsiasi altra iniziativa di successo?

"Certamente. Concordo sul qualificante e prendo come impegno di adoperarmi insieme agli altri affinché l’Orvietana sia competitiva per il concorso anche nella Stagione 2025-2026".