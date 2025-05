Juve Z travolge Tartaruga Xyz e raggiunge Roma Z in vetta

sport

In un assolato pomeriggio di inizio maggio, si è infiammata la corsa al titolo del campionato di Serie Z, il cui esito finale resta ancora assai incerto. Juve Z batte con un sonoro 12 a 7 Tartaruga Xyz e aggancia RomaZ in testa alla classifica, mantenendo ancora vive le proprie speranze di vittoria finale. Una partita vibrante, piena di emozioni e continui capovolgimenti di fronte, giocata sotto un sole cocente che ha messo davvero a dura prova la resistenza degli atleti in campo. Juve Z, reduce da una sconfitta amara, ha saputo imparare dai propri errori: in campo si è vista una squadra più ordinata, capace di alternare rapide ripartenze offensive a una fase difensiva compatta e disciplinata. Una prestazione gagliarda, vigorosa e con quel pizzico di estro che è ormai il marchio di fabbrica della formazione.

Dall’altra parte del campo, Tartaruga Xyz non è riuscita a capitalizzare il talento del giovane sostituto del capitano infortunato. Nonostante l’impegno, la squadra ha faticato a trovare equilibrio. Spicca però la prestazione di un giocatore solitamente schierato in difesa che, su intuizione dell’allenatore, è stato avanzato di qualche metro e ha ripagato la fiducia con una splendida doppietta. Ottima come sempre la direzione di gara: l’arbitro ha mantenuto equilibrio e autorevolezza, permettendo ai giocatori di esprimersi al meglio. Con questa vittoria, Juve Z sale a 6 punti, affiancando Roma Z in vetta. Dietro, Lazio Z resta a quota 3, ma con una partita ancora da giocare – proprio contro Roma Z – ha la possibilità di raggiungere anch’essa i 6 punti: insomma, un finale di torneo davvero mozzafiato.

Il prossimo lunedì, però, ci sarà un turno di pausa: nell’ambito dello stesso progetto, infatti, è in programma una gara di esercizi a corpo libero che si svolgerà nella palestra del carcere. Una competizione attesissima che metterà alla prova forza, abilità e resistenza dei partecipanti. Si prevede grande spettacolo: la palestra d’altronde è frequentata da veri appassionati di fitness e il livello della sfida certamente sarà alto. La Serie Z si chiuderà ufficialmente lunedì 26 maggio, con la sfida tra Roma Z e Lazio Z e la cerimonia di premiazione: in quell’occasione saranno, infatti, incoronati sia i vincitori del torneo di calcetto che quelli della competizione in palestra.