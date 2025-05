Attesi 450 motociclisti all'edizione 2025 della "1000 Sassi"

sport

Da giovedì 22 a domenica 25 maggio Orvieto torna ad ospitare la “1000 Sassi”, l’evento adventouring non competitivo, organizzato dal Moto Club Motolampeggioe autorizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana, che porterà i partecipanti alla scoperta dei panorami mozzafiato e di itinerari poco conosciuti tra i territori di Umbria, Lazio e Toscana.

Per il secondo anno consecutivo Orvieto farà da cornice e sede delle partenze e degli arrivi di tutte e tre le tappe in programma. Attesi sulla Rupe circa 450 motociclisti provenienti da tutta Italia ma anche dall’Estero. Le moto si schiereranno e partiranno da Piazza del Popolo, fatta eccezione per la partenza della domenica che si terrà in Piazza Duomo.

Proprio nei giorni scorsi la “1000 Sassi” è stata inserita nel calendario del Trofeo Eicma Adventure Series 2025 insieme ad un’altra manifestazione organizzata dal Moto Club Motolampeggio, la “20.000 Pieghe” dedicata alle moto da strada, che si terrà quest’anno per la prima volta a Orvieto da giovedì 12 a domenica 15 giugno.

“Tutti i percorsi della 1000 Sassi – spiegano gli organizzatori – saranno completamente diversi rispetto all’edizione del 2024. Tantissimi i giornalisti presenti per dare ancora più valore alla scoperta del territorio attraverso questa manifestazione. Non mancheranno poi nomi di spicco tra gli organizzatori delle due fiere italiane più importanti del settore moto come Motor Bike Expo e Eicma. Si schiereranno alla partenza anche rappresentanti di Honda Italia, Metzler, Ber Racing (Arai) a confermare il consolidato sodalizio tra queste prestigiose realtà e la 1000 Sassi.

La manifestazione è talmente conosciuta e apprezzata che le iscrizioni sono sold out già da tempo. L’obiettivo è stupire i partecipanti lungo percorsi studiati dal nostro staff per un viaggio emozionale lungo un percorso che attraverserà anche borghi medioevali e antiche cantine dove poter godere della cucina tradizionale. I partecipanti possono scegliere, all’atto dell’iscrizione, tra diverse formule: 1000 Sassi One Day, 1000 Sassi Smart o 1000 Sassi Explorer così da seguire in massima libertà le personali esigenze e desideri“.

I percorsi sono per il 70-75% su strade semplici sterrate e per un 25-30% su asfalto. I partecipanti potranno seguire l’itinerario tramite traccia Gpx e Roadbook elettronico forniti dall’organizzatore alcuni giorni prima dell’evento.

1000 Sassi Explorer – 23-24-25 Maggio: Orvieto-Orvieto

Percorso di 3 tappe, per un totale di circa 700Km

Tre giri ad anello di un giorno ciascuno



1000 Sassi Smart – 24-25 Maggio: Orvieto-Orvieto

Percorso di 2 tappe per un totale di 435km circa.

Due giri ad anello di un giorno ciascuno



1000 Sassi One Day – 25 Maggio: Orvieto-Orvieto

Percorso di tappa di 205 km circa.

Giro ad anello di un solo giorno, adatto a chi non ha tempo e/o non può stare tanti giorni fuori casa, ma vuole comunque provare l’emozione della 1000 Sassi



Per tutte le informazioni, regolamento e iscrizioni è possibile visitare il sito https://1000sassi.it/