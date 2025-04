Il punto sulla 34esima giornata di Serie A

sport

di Riccardo Carmesini

In questo turno di Serie A è avvenuto il sorpasso in vetta che potrebbe risultare decisivo per quanto riguarda il discorso scudetto. Il Napoli riesce a portarsi a tre punti di distanza dall’Inter, sfruttando lo scivolone dei nerazzurri contro la Roma e vincendo per 2-0 la sfida contro il Torino. La squadra di Inzaghi è entrata in un momento di crisi nera dovuto sopratutto alla stanchezza maturata dopo i numerosi impegni nelle coppe e in campionato.

Passo falso per l’Atalanta che però mantiene salda la propria posizione, un pari con il Lecce che rallenta la corsa della dea, il vantaggio sul quarto posto rimane comunque di tre punti. Sorpasso anche in zona champions, la Juventus con un risultato positivo arrivato contro il Monza si rimette in careggiata e supera il Bologna, pari per i rossoblu contro l’Udinese, verdetto che non permette ai bolognesi di rimanere avanti alla squadra di Tudor.

Diciottesimo risultato utile consecutivo per la Roma, questa volta il capolavoro di Ranieri arriva battendo la ex capolista di misura, con rete di Soulè: la squadra della Capiltale può continuare a sognare in grande. Non va oltre il pari la Lazio, dopo essere passata in svantaggio di due reti, decisivo un intramontabile Pedro per far sì che i biancocelesti portino almeno un punto a casa. Vittorie per Fiorentina e Milan che rimangono ancorate alla corsa per un posto europeo, vincendo rispettivamente contro Empoli e Venezia.

Saldo al decimo posto rimane il Torino, nonostante la sconfitta contro la prima della classe, maturata nella serata di domenica. Pari per l’Udinese che non smuove la classifica ma ridà morale alla squadra friulana dopo cinque sconfitte consecutive. Quarta vittoria di seguito per il Como che ottiene la salvezza aritmetica e che lancia i ragazzi di Fabregas verso l’undicesima posizione, tre punti che arrivano nella sfida contro il Genoa che è ormai certo dalla permanenza in Serie A.

Nello scontro diretto la spunta il Cagliari per 2-0, avvicinandosi a grandi passi verso la salvezza, l’Hellas che perde in casa comunque si in trova in una zona tranquilla che permette ai ragazzi di Zanetti di poter stare sereni. Situazione stabile per il Parma che mantiene un distacco di sette lunghezze sulla terzultima posizione, grazie al punto ottenuto all’Olimpico.

Punto di vitale importanza per il Lecce che ferma l’Atalanta e permette ai salentini un margine di due punti sulla zona retrocessione, occupata da Venezia, Empoli e Monza. I lagunari escono sconfitti, nonostante una buona prestazione contro la squadra di Conceicao, stesso epilogo per l’Empoli nel derby toscano, sconfitta anche per l’ultima della classe: seppur mettendo grinta, la squadra di Nesta si sta dimostrando nettamente inferiore per la categoria.

Una giornata crocevia per questo campionato; il sorpasso in cima alla classifica, i verdetti in zona Champions e in lotta salvezza hanno lasciato ancora una volta a bocca aperta, il Napoli a questo punto è favorito per la vittoria dello scudetto.