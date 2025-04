Il punto sulla 33esima giornata di Serie A

sport

di Riccardo Carmesini

Si è conclusa mercoledì, con due giorni di ritardo questa 33esima giornata di Serie A a seguito della morte di Papa Francesco. In testa alla classifica, il Napoli aggancia l’Inter, i partenopei sfruttano la sconfitta dei nerazzurri maturata al Dall’Ara portando a casa una vittoria di misura in Brianza contro un Monza duro a mollare. Situazione in vetta dunque che vede a pari punti la squadra di Inzaghi e quella di Conte, con i napoletani che possono usufruire a proprio favore la possibilità di concentrarsi solo sul campionato, non avendo gli impegni delle coppe per provare a portare a casa il titolo a due anni di distanza dall’ultima volta.

Salda la dea in terza posizione, con la vittoria ottenuta a San Siro ai danni del Milan, l’Atalanta si porta così a più cinque dal quinto posto. Sorpasso Bologna sulla Juve, i felsinei dopo la vittoria inaspettata contro l’Inter si portano al quarto posto, scende in quinta posizione invece la squadra di Tudor che dopo una serie di risultati positivi durata tre giornate cade al Tardini per 1-0 con rete di Pellegrino.

Si avvicinano alla zona Champions Roma, Fiorentina e Lazio. La squadra di Ranieri ottiene l’ennesima vittoria di misura nella sfida contro il Verona avvicinandosi così alla posizione occupata dal Bologna. I ragazzi di Palladino la spuntano per 2-1 in terra sarda rimontando l’iniziale 1-0 dei cagliaritani e mantenendo così saldo il distacco dal Milan.

Vittoria sofferta per i biancocelesti che ottengono tre punti al Marassi dopo una sfida sofferta contro il Genoa, si riprende così la squadra di Baroni dopo la batosta subita contro il Bodo Glimt. Milan in caduta libera, altra sconfitta in un big match per Conceicao, i rossoneri così si portano a meno sei dall’ottavo posto e vedono così iniziare a svanire i sogni europei del diavolo.

Vince il Toro ai danni dell’Udinese andando a più tre sui friulani e consolidando la propria posizione nella parte sinistra della classifica. Il Como passo dopo passo si avvicina al Torino, da questa giornata i lariani escono con una vittoria schiacciante in terra salentina che li proietta sempre più vicini ai bianconeri e ai granata.

Sconfitte per Genoa, Verona e Cagliari, le tre squadre escono battute da grandi squadre in lotta per zone più nobili della classifica, vince invece il Parma che si porta a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, avvicinandosi a grandi passi alla salvezza. Empoli e Venezia si portano a casa un punto a testa, un risultato che sa di beffa per i lagunari che erano passati in vantaggio per poi farsi recuperare nel finale, escono sorridenti invece i ragazzi di D’Aversa che rimangono ancora aggrappati al sogno salvezza con una distanza dal primo posto utile per non retrocedere che si riduce a solo un punto.

I ragazzi di Nesta aspettano ormai solo l’aritmetica retrocessione, tanto impegno per i brianzoli contro il Napoli ma ciò non basta per ottenere almeno un punto. A circa un mese dalla fine dei giochi si continuano a vedere sorpassi e contro sorpassi in tutte le zone della classifica, mancano ancora cinque partite da giocare ad alta concentrazione, bisognerà di conseguenza sbagliare il meno possibile soprattutto per le squadre che rischiano di compromettere la propria permanenza in Serie A.