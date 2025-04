Discesa Internazionale del Tevere, tutto pronto per la 46esima edizione

sport

Parte sabato 19 aprile, al confine tra Umbria e Toscana, la 46esima Discesa Internazionale del Tevere, l’evento di turismo fluviale che percorre ogni anno, in tappe sempre diverse, il fiume fino a Roma. L’edizione del 2025 sarà speciale vista la concomitanza con il Giubileo. Saranno percorsi tutti i 380 chilometri navigabili a pagaia del fiume con quella che è forse la più grande avventura di pagaia fluviale in Italia.

In quattordici giorni si percorrerà integralmente tutto il fiume fino ad arrivare venerdì 2 maggio al mare. La discesa di quest’anno è in modalità pellegrinaggio ed ognuno può partecipare senza una iscrizione, ma bisogna essere in grado di affrontare le difficoltà delle singole tappe. Ai tibernauti esperti che percorreranno tutto il fiume, infatti, durante le due settimane, si affiancheranno, lungo il fiume, i diversi sportivi che si uniranno alla Discesa.



Durante la notte si sosterà sempre in prossimità del fiume ospitati dalle comunità locali che a volte offriranno anche un ristoro. Giovedì 1° maggio, per la tappa di Roma, i partecipanti passeranno sotto la Porta Santa come pellegrini fluviali, per il Giubileo della Discesa Internazionale del Tevere.

Un'avventura escursionistica unica che ha anche lo scopo di aprire una vera "route" fluviale sperando che nel breve futuro il fiume possa essere percorso, per lunghi tratti, anche autonomamente senza il supporto di una organizzazione e far entrare il Tevere all’interno dei diversi percorsi, anche se fluviali, che attraversano l’Italia.



Per ulteriori informazioni:

www.discesadeltevere.org