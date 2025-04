L'Orvietana ne porta otto al Torneo delle Regioni, è la prima società umbra

sport

L’Orvietana Calcio, in tutte le sue componenti, è lieta di comunicare la convocazione di ben otto tesserati in Rappresentativa Umbra per la 61esima edizione del Torneo delle Regioni, che si svolgerà in Sicilia da venerdì 11 a venerdì 18 aprile. L’Orvietana risulta così essere la prima società umbra per numero di convocati alla kermesse riservata ai settori giovanili delle squadre dilettantistiche.



Orvietana che, peraltro, non può partecipare con l’Under 19 visto che disputa in questa fascia di età un torneo nazionale, fuori dalla possibilità di convocazione per il torneo delle Regioni, quindi il risultato è ancora più esaltante. Un risultato che ci inorgoglisce e che dà merito al lavoro dei nostri ragazzi e di tutto lo staff tecnico e dirigenziale Di seguito l’elenco completo dei convocati (nella foto):

Per l’U17:

• Riccardo De Angelis 2008

• Pavel Gurschi 2008

• Francesco Marchi 2008

• Edoardo Teti 2009

Per l’U15:

• Nicolò Baccello 2010

• Emanuele Basili 2010

• Giammarco Lucchetti 2010

• Stanislav Vidmidi 2010



