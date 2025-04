"Bounce Squad Crew", primo posto nella categoria junior al 42° Concorso "Renato Fiumicelli"

Nata dall'idea del Maestro Ballerino Renato Fiumicelli che volle dare spazio a tutte quelle scuole di danza italiane, rigorosamente dirette da insegnanti diplomati all’Accademia Nazionale di Danza di Roma, dando così la possibilità di trovare un confronto tra allievi ed insegnanti, negli anni la manifestazione è diventata un punto di riferimento per il mondo della danza giovanile.

Il gruppo orvietano hip hop "Bounce Squad Crew" guidato dal ballerino e coreografo di danza urbana Marco Spallaccia si è aggiudicato il primo posto nella categoria Junior della 42esima edizione del Festival-Concorso "Renato Fiumicelli", un appuntamento nato allo scopo di far studiare, confrontare ed esibire gli allievi delle scuole di danza, tenutosi da venerdì 4 a domenica 6 aprile al Teatro Ronconi di Gubbio.

