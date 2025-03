L'Orvietana vuole i tre punti, altrettanto il Terranuova. Grande sfida e qualche faccia nuova, forse

sport

di Roberto Pace

Per i biancorossi il primo imperativo del fine settimana è: non perdere. In particolare, perché le sette sconfitte interne subite finora gravano come un macigno sulla limpidezza di una classifica oltremodo buona dopo un percorso al disopra delle più rosee aspettative. Pesano sui giocatori, consapevoli di non essere ancora riusciti a soddisfare in pieno il pubblico del Muzi, altrettanto sullo staff e sulla dirigenza per identico motivo. La voglia di fare meglio non è mai venuta meno ma qualcosa è andato storto per dettagli noti e no. Quella con il Terranova sarà la terzultima apparizione al Muzi, prima di Figline e Fezzanese.

Non saranno partite facili considerata la posizione di tutte e tre le formazioni avversarie quasi sicuramente a caccia di punti salvezza. Servirà, quindi, scaltrezza, determinazione e reazioni sempre controllate adatte ad approfittare dei varchi rimasti incustoditi dalla squadra che attacca. Va pure considerato che, sia forse arrivata l’ora per concedere qualche spazio in più a chi ha giocato meno, segnatamente ai giovani allenatisi sempre disciplinatamente e ad altri più grandi “chiusi” da altri compagni e, comunque, sempre pronti nei momenti di necessità. Segnatamente, ma non sono i soli, Mattia Pelliccia tra gli under, Andrea Congiu per gli over.

Mattia possiede il dono di praticare un calcio molto piacevole per il modo con cui controlla e protegge la palla e per come la calcia. In allenamento, i suoi tiri, precisi e radenti, difficilmente non trovano la porta. Forse, non è troppo assistito dal fisico ma, con un lavoro specifico tutto è perfettibile. Andrea Congiu è fuori da qualche giornata dopo essersi ripreso dalla frattura al piede e scontate le giornate di squalifica. Per apprezzarne appieno le qualità è necessario voltarsi un po’ indietro al fine di rivisitare quanto fatto di buono fin quando assistito da una condizione favorevole.



Dirigerà la partita, Gaetano Alessio Bonasera (nella foto), dalla Sezione di Enna. Per il fischietto siciliano si tratterà della tredicesima designazione stagionale in serie D fra campionato e coppa Italia. Andrea Aureli da San Benedetto del Tronto e Angelo Celestino da Reggio Calabria i due assistenti.