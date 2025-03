Ternana-Perugia, al Liberati il derby finisce 0 a 0

sport

di Riccardo Carmesini

Ancora una volta, come nella gara di andata, il derby dell’Umbria termina a reti bianche, un risultato che rallenta la corsa verso la promozione diretta della Ternana e che avvicina il Perugia ad un posto valevole per la zona play-off. Con la vittoria in terra eugubina della Virtus Entella, gli entelliani acquisiscono un vantaggio di +4 sulle Fere, che dovranno recuperare più punti possibili sulla capolista avendo dalla propria parte un calendario favorevole e potendo contare sullo scontro al vertice che si terrà l’ultima giornata in Liguria.

I perugini stanno scalando passo dopo passo la classifica e adesso possono lottare per la qualificazione ai play-off, posizione occupata dal Gubbio, che dista solo un punto, ormai il margine sulla zona play-out può concedere un sospiro di sollievo alla squadra umbra dopo aver temuto la retrocessione in Serie D. Una buona partita difensiva del Perugia condita dalla tanta sfortuna condanna la Ternana allo 0-0, sarà fondamentale fare più punti possibili negli ultimi incontri per rimanere ancorata all’Entella e tentare il tutto per tutto nell’ultima giornata.