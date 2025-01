Scherma, Sofia Muzi bronzo all'Interregionale di Foligno

sport

È stato un bell'evento schermistico per le categorie dei GPG (2014-2011) la seconda gara interregionale di Foligno dove i giovani schermidori delle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo si sono ritrovati lo scorso weekend. Per la Uisp Scherma Orvieto sono stati 16 gli atleti scesi in pedana al PalaPaternesi e tra questi hanno brillato in particolare Sofia Muzi che si è classificata 3° nella categoria Giovanissime Spada su un totale di 43 partecipanti e Leonardo Le Grand che si è classificato 5° nella categoria Giovanissimi Spada dopo una gara che alla fine dei gironi lo classificava numero 1° del tabellone su un totale di 38 partecipanti.



Per Sofia è il suo primo podio in una gara interregionale e questo fa ben sperare per il futuro. Nelle stesse categorie si sono ben distinte anche le promettenti Adele Delfini (13°), Rebecca Frizza (18°) e Simonetta Lamanna (21°) per le Giovanissime e il tenace Alessandro Valterio (10°) per i Giovanissimi. Nella categoria degli allievi su un totale di 90 partecipanti si è classificato 22° Michele Malerba, risultato per lui un po’ stretto, 24° Davide Pettinacci e 45° Edoardo Venturi. Sia Davide che Edoardo hanno mostrato un netto miglioramento. È incappato, invece, in una giornata no Giordano Breccia, che si è qualificato solo 72°.

Sempre nella stessa categoria Lorenzo Pettinacci, rientrato da un lungo infortunio, ha centrato un 79° posto importante per la sua ripresa. Ottima è stata anche la gara di Caterina Menichini, classificatasi 20° su 74 partecipanti nella categoria Allieve Spada. Un plauso particolare, infine, per le più piccole nella categoria Bambine Spada, dove Alice Murrone è giunta 22°, Flavia Lisei 28° e Cecilia Mugnari 29°, queste ultime due alla loro prima gara ufficiale.

“È stata una bella giornata di sport. Abbiamo centrato un bellissimo podio con Sofia e avuto conferme da Leonardo. Abbiamo un bellissimo gruppo, che si diverte e che sta crescendo tecnicamente. Siamo motivati" il commento del Maestro Federico Tognarini che, insieme a Davide e Domenico Lo Conte, ha seguito i ragazzi.