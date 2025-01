A Ostia sarà dura, biancorossi senza timori

sport

di Roberto Pace

Quello con l’Ostiamare è stato il primo successo della stagione. Chissà se, l’Orvietana proverà a ripetersi oppure preferire una partita di controllo rischiando il meno , possibilità da non scartare a priori considerata la soddisfacente posizione di classifica. Bisognerà vedere con quali intenzioni abbia preparato la trasferta Rizzolo, tornato ai comandi dopo un paio di giorni, stoppato dall’influenza (che le malelingue atttribuiscono, invece, alla delusione per la sconfitta della sua Lazio nel derby con la Roma). Battute a parte, nella sfida interpreteranno un ruolo importantissimo la carica e gli stimoli che animeranno l’Ostiamare. Partita con squilli di tromba non ha avuto, fino a ora le risposte che cercava.

Si sono succeduti avvicendamenti nell’organico, costretta, nelle partite interne a fare a meno del supporto del pubblico è, comunque, avversaria di ottime tradizioni sportive. Sulla panchina siede Simone Minincleri, in carica dall’inizio, il quale, all’inizio di questa settimana ha manifestato la propria insoddisfazione, dicendosi, a ogni modo, intenzionato a invertire la rotta già da questa domenica. Si giocherà all’Anco Marzio, stadio vicino al mare con fondo sintetico (1000 posti), posto in un centro polisportivo molto efficiente. Dove, però, la tribuna coperta è da tempo inagibile, per cui anche la partita con l’Orvietana si disputerà a porte chiuse.

L’Orvietana, forse, per la prima volta quest’anno, potrà contare su una “crisi” d’abbondanza. Che, solitamente, si dice molto gradita agli allenatori. Sarà proprio così? Mah!. Non saranno della partita, William Mauro, che sta facendo molto bene ma è squalificato e mancherà pure Nicola Sforza (2006), utilizzato fino a oggi in 15 partite, nonché autore della miglior prestazione personale nel match con il Grosseto della scorsa domenica. Saranno, invece, nuovamente disponibili sia Proia che Berardi. La composizione dell’undici partirà dalla collocazione cui Rizzolo destinerà un 2006 considerata la presenza di Emanuele Rossi e Andrea Caravaggi.

Arbitro della partita, Nico Valentini di Brindisi. I due assistenti, entrambi di Agropoli, Luca Vatiero e Gabriele Federico. Il direttore di gara, Valentini, con quella di domenica raggiunge l’ottava designazione in Serie D nella stagione attuale.