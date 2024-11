Brillante prova dei giovani atleti della Uisp Orvieto alle Gare Interregionali di Ariccia

sport

di P.D.P.

Al PalaEmanuele di Ariccia venerdì 1° e sabato 2 novembre si sono svolte le gare della prima prova interregionale GPG di qualificazione al Campionato Nazionale Italiano, organizzate dalla Federazione Italiana Scherma e dal Comitato Scherma della Regione Lazio. Hanno gareggiato atleti di Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Massiccia la presenza di giovani atleti tesserati con la Uisp Scherma della Sezione di Orvieto. Per i GPG si trattava della prima gara interregionale ufficiale della stagione e per molti di loro si trattava della prima comparsa in assoluto in tale ambito.



Molta l'emozione per loro e per i tanti accompagnatori. Non sono mancati emozioni, sorrisi e molto di più di una lacrimuccia per alcuni. Accompagnati e guidati dai maestri di scherma Domenico, Davide e Federico, alle 9.30 in punto sono scesi in pedana per la categoria allievi/ragazzi SPM Malerba, Breccia, Celi, Moscatelli, Pettinacci e Venturi.



Per la categoria bambine SPF alla stessa ora è scesa in pedana Murrone. Per le giovanissime SPF Frizza, Muzzi e La Manna. Alle 12.30 è stata la volta per la categoria Allievi ragazze SPF Menichini. Alle 14.30 per la categoria giovanissimi SPM hanno gareggiato Le Grand e Valterio. Brillante la prova di Lo Conte, terzo classificato e sul podio nella sua categoria.



Da sottolineare anche l'ottimo sesto posto di Michele nella sua categoria. Comunque ottima prova da parte di tutti gli schermitori orvietani che, ancora una volta, hanno tenuto alto anche a livello interregionale i colori e il prestigio della Uisp Scherna sezione di Orvieto. La Uisp Sezione di Orvieto ricorda a tutti che sono ancora aperte le iscrizioni per tutte le categorie.