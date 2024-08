Mocetti Corse e Race Project a caccia di gloria in Abruzzo

sport

di Roberto Pace

Due capitani e un plotoncino di truppe scelte che vanno a scalare le Svolte di Popoli. Siamo in Abruzzo, su un tracciato glorioso da tempo abbastanza ridimensionato quanto a lunghezza ma sempre buono a selezionare le differenze. Favorito d’obbligo Luigi Fazzino, con Di Fulvio e Lombardi pronti ad approfittare della minima occasione.

I graduati orvietani sono Michele Mocetti e Gabriele Bissichini, i cui loghi “Mocetti Corse” e “Race Project” vanno raccogliendo adesioni che vanno oltre i confini di regione. Loro ripetendo Rieti, scendono in campo personalmente per dare sostanza alle prestazioni dei clienti. Michele è andato benissimo a Sarnano, Gabriele ha fatto altrettanto nel Lazio, entrambi hanno grosse chances per ripetersi.



Con Mocetti gareggiano Massimiliano e Leonardo Angelucci, abruzzesi oggi e ieri orvietani, mentre, con Race Project è Giuseppe Lorè il driver più accreditato. Si gareggia su 7 Km + 530 mt., da ripetere due volte, della Provinciale dell’Appennino. Gli iscritti, con storiche e bicilindriche, sfiorano le 140 unità.