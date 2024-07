C'è il lifting per il Muzi. Giro d'orizzonte con Severino Capretti

sport

di Roberto Pace

Ancora una quindicina di giorni dedicati al calcio “chiacchierato”, prima di passare a tecnici e giocatori il comando delle operazioni. L’Orvietana, chiuso il calcio mercato con sostanzioso anticipo rispetto a molte potenziali avversarie, rivolge adesso le attenzioni principali alla cura dei dettagli per il periodo precampionato. Bagnoregio l’ha spuntata su altre soluzioni e sarà sede del primo periodo di preparazione. Troverà ad accoglierla, Luca Profili, oggi Sindaco della cittadina che dette i natali a San Bonaventura da Bagnoregio, nonchè portiere valente, nella prima gioventù, vestendo la maglia dell’Orvietana.



Il Muzi tornerà disponibile solo a metà settembre, presumibile con l’inizio del campionato, essendo in corso la risemina del tappeto erboso adesso curata da Alberto Crispo e i suoi collaboratori. Il quale, fin da ora, si prodiga nelle raccomandazioni per un uso “regolato” del terreno di gioco che non vanifichi troppo presto il tanto lavoro. Praticamente, fa lo stesso discorso di tutti quelli che lo hanno preceduto. La/e Società hanno sempre assicurato il rispetto delle regole almeno fino a quando riescono a tener duro di fronte alla pressione del/gli allenatore/i. Chi vivrà, vedrà!!



Circolano già, da qualche tempo, le prime indiscrezioni riguardo la composizione dei gironi. Ieri, termine ultimo per formalizzare le iscrizioni, avevano aderito 166 delle 168 Società aventi diritto. Severino Capretti, direttore sportivo confermato, mantiene le antenne in posizione d’ascolto, pronto a captare i primi segnali di un certo rilievo. Secondo il suo parere le indiscrezioni sono destinate a rimanere tali almeno per un mesetto. Assegna qualche credito alle voci che vorrebbero alcune “laziali” interessate a tornare verso la Toscana e di conseguenza l’Umbria. Però, tra l’interesse e quelle che potranno essere le decisioni della L.N.D. ne passa e il d.s. ritiene il tutto prematuro.



Altro tema, i movimenti di mercato che hanno interessato le squadre avversarie dei biancorossi fino a maggio scorso. A differenza di quanto accadeva nell’estate 2023 – a giudizio del Direttore – sono state in numero maggiore che hanno cambiato quasi completamente il volto. Cita, a titolo d’esempio, Seravezza, Ghiviborgo, Trestina, San Donato, la Sangiovannese e lo stesso Montevarchi, tutte o quasi facenti parte del gruppo di centroclassifica, il più pertinente con le ambizioni dell’Orvietana. Non inserisce, di proposito, Grosseto, Livorno, Gavorrano ritenendole un gradino o più sopra a quelle già citate. Conseguentemente appare più difficile fare pronostici. “Diciamo di considerarci tutti più forti e siamo tranquilli, poi dipenderà dagli accadimenti sul campo”.

Capretti tiene a dire di essere favorevolmente impressionato dall’attaccamento, verso la maglia biancorossa, che stanno dimostrando i riconfermati. Ci sentiamo spesso, capitan Luca Ricci in testa, tengono a essere informati e tutti desiderano di far meglio rispetto all’anno scorso. “Se siamo mancati nella fase realizzativa – dicono – non è dipeso soltanto dagli attaccanti”.