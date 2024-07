Raid degli Etruschi 2024, Roberto Ferrari e Antonella Moretti a ridosso del podio

sport

Curva dopo curva, scalata dopo scalata, la coppia orvietana composta da Roberto Ferrari e Antonella Moretti, continua a macinare chilometri sull strade al confine tra Umbria e Lazio. L'ultimo risultato - solo in ordine di tempo - è il quarto posto conquistato, a ridosso del podio, della quinta edizione del Raid degli Etruschi, manifestazione turistica internazionale riservata ad auto storiche, organizzata dall’Etruria Historic Racing Club, con il patrocinio dei Comuni di Bolsena, Marta, Proceno, Abbadia San Salvatore, la Provincia di Viterbo e il Consorzio Turistico del Lago di Bolsena.

Dieci gli equipaggi provenienti da tutta Italia, ma anche dalla Germania che, a bordo di fiammanti gioielli a quattro ruote, come Bentley, Jaguar, Mercedes, Triumph, MG, Fiat e Lancia, hanno visitato i luoghi più significativi della provincia di Viterbo, con tappa in Umbria e Toscana. L'evento è partito venerdì 28 giugno da Bolsena, in Piazza Matteotti alla volta del Monte Amiata, sostando ad Abbadia San Salvatore per la visita al Parco Museo Minerario, ideato per far conoscere la storia della miniera che entrò in attività alla fine dell’Ottocento e la cui apertura provocò un profondo sconvolgimento nel tessuto economico, sociale e culturale del paese.

Al termine, la carovana si è nuovamente messa in moto per raggiungere Proceno, ammirando il caratteristico paesaggio naturalistico del Monte Amiata. Arrivati nel borgo dell’alta Tuscia, i partecipanti hanno fatto un piccolo tour concluso nella cornice di Palazzo Sforza. La serata è stata caratterizzata dalla cena di gala che si è svolta sulla terrazza dell’Hotel Lido di Bolsena alla quale hanno presenziato il sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte, il sindaco di Latera, Francesco di Biagi, l'europarlamentare Antonella Sberna, il consigliere della Regione Lazio Daniele Sabatini e il presidente del Consorzio Turistico del Lago di Bolsena Manlio Sciuto, che ha consegnato una targa di riconoscimento per la splendida organizzazione dell’evento al patron, Mimmo Patara.

Sabato 29 giugno, partenza sempre dal centro di Bolsena per raggiungere Orvieto e visitare il centro storico e le sue bellezze artistiche e architettoniche, con una breve sosta intermedia presso l’azienda Famiglia Cotarella per una degustazione dei principali vini. Ad accogliere i driver in Piazza Duomo, in rappresentanza del Comune di Orvieto, il consigliere comunale Stefano Olimpieri.

La carovana è rientrata poi a Bolsena nel tardo pomeriggio. Alle 21, infatti, ha preso il via il circuito cittadino notturno, "evento nell’evento" che ha generato un momento di condivisione aperto a tutti, con la sfilata delle auto d’epoca per le vie del centro. Grande presenza di pubblico in Viale Colesanti e Piazza Matteotti, dove appassionati e curiosi hanno potuto fotografare e salutare gli equipaggi.

Domenica 30 giugno è stato dedicata alla visita di Marta, antico insediamento etrusco diventato un villaggio di pescatori, situato sulla sponda meridionale del Lago di Bolsena, caratterizzato da un borgo medievale con vicoli e piazzette, arroccato attorno alla Torre dell’Orologio. Immancabile la degustazione del lattarino al borgo dei pescatori. A fare gli onori di casa, il sindaco Maurizio Lacchini, entusiasta di ospitare anche quest’anno la manifestazione.

Il Raid degli Etruschi si è concluso con il pranzo finale all’Hotel Lido e le premiazioni di rito. Presenti il sindaco di Bolsena Andrea di Sorte, il vicesindaco di Marta Roberto Pesci e l’ispettore onorario del Ministero della Cultura Felice Orlandini, che ha ricoperto il ruolo di direttore di gara. Durante la tre giorni, erano previste alcune prove di precisione a tempo e il vincitore assoluto è risultato l’equipaggio composto da Luigi Bellacima. Secondo posto per Natalini, terzo per Cristaudo, quinto Pasquali.