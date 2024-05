Orvietana, tornano in campo le giovanili: Juniores in Campania, Under 15 nelle Marche

sport

Settore giovanile dell’Orvietana che non conosce soste. La vittoria del campionato umbro Giovanissimi Under 15 ha proiettato i biancorossi guidati da Andrea Valterio (nella foto) alle fasi nazionali, iniziate lo scorso weekend. L’Orvietana è stata inserita nel triangolare con i romani del Tor Tre Teste e i pesaresi del Villa San Martino.



Nel primo incontro a Roma il Tor Tre Teste ha battuto 2-0 la squadra marchigiana. L’Orvietana ora dovrà affrontare prima in trasferta il Villa San Martino, domenica 26 maggio a Pesaro, per poi chiudere in casa contro la Nuova Tor Tre Teste la settimana successiva. Torna in campo anche la Juniores nella seconda giornata del triangolare della poule scudetto: i ragazzi di Olimpieri saranno impegnati contro la Paganese mercoledì 22 maggio alle 16 allo Stadio "Alberto Vallefuoco" di Mugnano di Napoli.

