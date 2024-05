Mototurismo, Orvieto ospita l'edizione 2024 della "1000 Sassi"

sport

Da giovedì 23 a domenica 26 maggio Orvieto ospiterà l’edizione 2024 della 1000 Sassi, l’evento nazionale di mototurismo adventouring per esperti e semplici appassionati delle due ruote e di fuoristrada organizzata dal Moto Club MotoLampeggio e dal promoter Daniele Alessandrini e autorizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Circa 380 i motociclisti provenienti da tutta Italia attesi sulla Rupe ai quali si aggiungeranno i rappresentanti delle istituzioni tra cui Giovanni Copioli e Rocco Lopardo, presidente e vice presidente di Federmoto, Paolo Magri, presidente di Ancma, Federico Aliverti, direttore di Eicma, esponenti del mondo produttivo e imprenditori quali Massimiliano Damiani, responsabile racing di Metzeler, Costantino Paolacci, direttore marketing di Honda Italia, Francesco Agnoletto, ceo di Motor Bike Expo, Maurizio Bombarda, ceo di Beer Racing-Arai, e non ultimi i giornalisti del settore, comunicatori e youtuber come Andrea Perfetti (moto.it), Federico Porrozzi e Diego D’Andrea, direttore e redattore Motosprint, Mario Ciaccia (Motociclismo), Dario Tortora (RoadBook), Flavio Carato (Amotomio), Laura Cola (Donneinsella), Bianca Malgioglio, Alessandro Frasca (Seipercento), Federico Buzzoni (Motorcycle Nerd).

I partecipanti alla Mille Sassi partiranno da Orvieto per cimentarsi sulle strade sterrate più belle e panoramiche dell’Umbria e del Lazio. I rider in fase di iscrizione potranno decidere se partecipare alla 1000 Sassi One Day (1 tappa di 200 chilometri circa), 1000 Sassi Smart (2 tappe, 450 chilometri) o alla 1000 Sassi Explorer (3 tappe, 700 chilometri).

Il Palazzo del Capitano del Popolo sarà il quartier generale della manifestazione e le piazze di Orvieto la sede di partenza e arrivo delle tappe. Si tratta di Piazza del Popolo (1° giornata), Piazza Cahen (2° giornata) e Piazza del Duomo, luogo di partenza e arrivo dell’ultima frazione. Le premiazioni si terranno nella serata di domenica 26 maggio, nelle sale del Palazzo del Capitano del Popolo.

Tra le novità dell’edizione 2024 il servizio pneumatici e assistenza per i partecipanti. Gli iscritti possono infatti acquistare le gomme Metzeler direttamente online, sul sito www.1000sassi.it e poi usufruire, all’arrivo al paddock, ad Orvieto, del servizio di montaggio e smontaggio eseguito da personale specializzato e compreso nel prezzo d’acquisto. I partner della 1000 Sassi 2024, patrocinata dal Comune di Orvieto, sono Metzeler, Honda, Beer Racing-Arai.

