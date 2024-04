Tutto pronto per la terza edizione del Velzna Trail. "Sempre al fianco della ricerca!"

sport

Siamo alla terza edizione del Velzna Trail, sempre al fianco della ricerca! Giovedì 25 aprile tutti gli appassionati di cicloturismo sono invitati ad Orvieto, l’etrusca città di Velzna. Per il 2024 sono previsti due nuovi percorsi che andranno ad esplorare le strade di "brecciolino" Gravel immerse tra le classiche colline di vigneti, gli estesi campi di colza che, nel mese di aprile, con i loro fiori gialli, trasformano i poggi in un mare dorato, e i piccoli borghi in pietra, eretti su rupi tufacee, tutti da scoprire.

Questa edizione, come sempre con partenza ed arrivo da Orvieto, rispetto alle precedenti svilupperà i suoi tracciati a sud della città etrusca, su sentieri completamenti inediti, come le cascate della Ferriera di Castel Cellesi o dal Parco di Turona sul lago di Bolsena. Non ci sono limiti di tempo per raggiungere il traguardo i partecipanti potranno godere a pieno dello spettacolo offerto dalla natura del territorio.

Il Velzna Trail nasce con lo scopo di unire la passione per il cicloturismo con il sostegno alla ricerca scientifica. Tutto il ricavato, infatti, andrà ad aiutare la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus (FFC Ricerca).

Percorsi

Due itinerari:

- Corto, di 103 km Δ +2.200, che attraverserà due regioni: Umbria e Lazio;

- Lungo, di 350 Km Δ +6.500, che passerà in tre regioni: Umbria, Lazio e Toscana, da percorrere in Bikepacking con bici Gravel, Mtb e E-bike. I partecipanti, in totale autonomia, avranno la possibilità riposarsi e trovare un po’ di ristoro in villaggi dalla bellezza unica come Celleno, il borgo fantasma, e Civita di Bagnoregio, e chi percorrerà il tracciato lungo potrà ammirare la Val d’Orcia e la riserva Biosfera Unesco Monte Peglia e attraversare paesi splendenti come San Casciano dei Bagni, Cetona e Città della Pieve.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni chiuderanno giovedì 18 aprile 2024.

La partecipazione è ad offerta libera, con una quota minima di partecipazione di 25 euro che servirà a coprire le spese di assicurazione. La quota d’iscrizione a mezzo bonifico bancario all’Associazione 3.36 per Barbara & Matteo – IBAN: IT45D0707525701000000710786.

Obiettivi

L’Associazione 3.36 per Barbara & Matteo intende sensibilizzare i partecipanti del Velzna Trail nei confronti della Fibrosi Cistica e diventare parte attiva nel contributo alla Ricerca per sconfiggerla. In questo tipo di malattia genetica, la Ricerca ha fatto enormi passi avanti in pochi anni, e speriamo di poter contribuire anche noi, nel nostro piccolo, a contrastare una malattia che solo fino a poco tempo fa era considerata pediatrica, mentre ora, grazie alle recenti scoperte, la medicina è sempre più vicina a neutralizzare.

Velzna Trail è patrocinata da Comune di Orvieto e Regione Umbria.

Per ulteriori informazioni:

328.8859649 - 340.5808711

info@velznatrail.com



https://www.velznatrail.it

https://www.associazione336.it

Fonte: Velzna Trail