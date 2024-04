Ottava Scarpinata della Teverina, doppia camminata nella bellezza

sport

Si terrà domenica 26 maggio a Grotte Santo Stefano l'ottava edizione della Scarpinata della Teverina, walking marathon di primavera che richiama camminatori da tutto il territorio italiano. L'iniziativa, organizzata da Tuscia Trekking Experience Aps, presieduta da Raffaele Friggi, è una camminata ludico-motoria non competitiva a passo libero con due percorsi di diversa difficoltà: 15 chilometri per chi si avvicina al mondo della comminata e 35 per i più esperti.

L'evento è patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo, dai Comuni di Viterbo, Celleno, Graffignano, dal Centro Nazionale Sportivo Libertas e dalla Camera di Commercio di Viterbo e Rieti, con il marchio Tuscia Welcome. I due percorsi, entrambi ad anello, permettono di godere dei meravigliosi panorami della Teverina e di attraversare molti dei suoi borghi.



Il percorso da 35 chilometri, completamente ad anello, parte e arriva da Grotte Santo Stefano, facendo tappa a Celleno vecchio con il suo Borgo Fantasma, Roccalvecce, Sant'Angelo il Paese della Fiabe, Graffignano con il Palazzo Baglioni, il Parco del Santissimo Salvatore, Montecalvello con il castello del pittore Balthus, Vallebona.



Il percorso da 15 chilometri, anche questo completamente ad anello, parte e arriva da Grotte Santo Stefano, e raggiunto il Parco del Santissimo Salvatore si ricongiunge all'ultima parte del percorso lungo attraversando Montecalvello e Vallebona.

Lungo il percorso sono previsti ristori e il ristoro finale è curato dall'Associazione Turistica Pro Loco Santo Stefano. A tutti i partecipanti che si iscriveranno entro venerdì 10 maggio sarà garantita la maglia tecnica ricordo.

È possibile iscriversi sul sito web www.tusciatrekkingexperience.it oppure presso il negozio "Runnner" in Via del Campo Sportivo Scolastico a Viterbo. Si tratta di un'occasione unica per visitare la natura e i borghi incantati della Teverina, a passo lento, senza fretta e in allegria.