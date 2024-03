Orvietana, mantieni le promesse. A Forte dei Marmi si gioca sabato

sport

di Roberto Pace

Per la trasferta di sabato, a Forte dei Marmi, è incerta la presenza di Filippo Marricchi a guardia della porta biancorossa. Un "acciacco", augurabilmente smaltibile in qualche giorno, purtroppo troppo vicino all’impegno di domani. Nella valutazione, tra l’altro, c’è pure da considerare la vicina infrasettimanale con il Ghiviborgo in casa. Attenzione, però, a mettere il carro davanti ai buoi perché il suo attaccamento alla maglia potrebbe accelerarne la guarigione, altrimenti sarebbe la prima volta che il nome del portierone biancorosso mancherebbe nella lista presentata all’arbitro Emanuele Rossi, il sostituto naturale, è pronto a prendersi l’incarico e metterci tutto l’impegno.

Si allena in modo ineccepibile, si applica nel fare quanto richiesto dal preparatore, quando va in campo, nelle partitelle infrasettimanali, scarica, con ottimi interventi, la voglia di giocare in una gara ufficiale che gli manca. La Coppa Italia, nella quale era stato designato titolare, è durata troppo poco, così come, la classifica dell’Orvietana, quasi mai tranquilla, ha sempre rimandato avvicendamenti domenicali. Le prossime 36/48 ore serviranno a fare chiarezza.

Si giocherà sul tappeto in erba del “Necchi – Balloni”, nel cuore del quartiere Roma Imperiale, presentato quale uno degli impianti più invidiati di tutta la Toscana. Se vero, la palla potrà circolare veloce, senza essere rallentata da qualche coccio d’erba come succede a Orvieto, inconveniente di cui si sono lamentati spesso i nostri giocatori, sentitisi penalizzati dal terreno. Il Real Forte, attualmente al terz’ultimo posto dietro l’Orvietana, corre per rimanere nella zona play out. I biancorossi, già nella zona, devono evitare il ricongiungimento con chi li segue, possibilmente guadagnare una miglior posizione all’interno della stessa e confidare che accada qualcosa di clamoroso e favorevole più in alto a favorire la salvezza diretta, distante adesso sette punti.

Le ultime notizie raccontano di un ambiente abbastanza inquieto per il rigore concesso alla Pianese, valutato inesistente, per due cartellini gialli che hanno portato alla squalifica di giocatori entrambi importanti e, comunque, della voglia di arrivare all’obiettivo play out. La partita con l’Orvietana è considerata vitale, con il tecnico Buglio che sta caricando i suoi ragazzi in tal senso. L’Orvietana dovrebbe opporre il desiderio di rifarsi, dopo il patatrac interno.

Il condizionale andrebbe subito tolto, ma, per prudenza, attenderemo il fischio finale del direttore di gara. L’undici da mandare in campo sembrerebbe fatto per quanto visto in settimana, ma, l’eventuale forfait di Marricchi, con Rossi (fuori quota) in campo rimescolerebbe le carte. Arbitrerà, Piero Marangone di Udine. Suoi collaboratori: Gennantonio Martone di Monza Fabio D'Ettorre di Lanciano. Marangone, alla nona direzione di gara in serie D nell’attuale stagione, ha estratto, fino a adesso, quaranta cartellini gialli e tre rossi.