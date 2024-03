Orvietana a Forte dei Marmi, occasione per il riscatto

sport

Si va sul campo della terzultima, obiettivo accorciare sulla zona salvezza. Tutti fermi i campionati giovanili. La brutta sconfitta interna col Poggibonsi ha bisogno di essere subito cancellata, non solo per il risultato, ma soprattutto per la prestazione piuttosto sconcertante.

L’occasione la presenta il calendario: a Forte dei Marmi, in anticipo di sabato, ci sarà da affrontare una squadra terzultima in classifica che, se dovesse perdere ulteriore terreno in termine di distacco dalla sestultima, andrebbe ad allargare la zona salvezza fino, appunto, al sestultimo posto. Il Real Forte Querceta viene dalla sconfitta di misura sul campo della Pianese e sarà priva, per squalifica, del capitano Pegollo, punta centrale, e del giovane esterno Meucci.

A parte gli infortunati di lungo corso e lo squalificato Stampete, Rizzolo dovrebbe poter contare su tutti gli alti effettivi. Si gioca sabato 23 marzo alle 14.30 allo Stadio "Necchi Ballone" di Forte dei Marmi (LU). Arbitro: Piero Marangone di Udine (Gennantonio Martone di Monza – Fabio D’Ettorre di Lanciano). Tutti fermi i campionati giovanili: la Juniores Nazionale osserva un turno di riposo, i campionati regionali sono interrotti per l’inizio del Torneo delle Regioni in Liguria, dove sono stati convocati anche quattro giocatori biancorossi.

