Campionato Regionale di Kumite FIK, sempre più alto il livello tecnico per gli agonisti

sport

Il Campionato Regionale FIK di Kumite (combattimento), promosso con grande entusiasmo dalla Federazione Italiana Karate (FIK), ha rappresentato un momento di eccellenza nel panorama sportivo della regione. La FIK, federazione in forte crescita su tutto il territorio nazionale, ha visto l'adesione massiccia degli atleti provenienti da società di karate della regione Umbria e dell'alto Lazio, creando un'atmosfera vibrante di competizione e spirito sportivo.

L'organizzazione, sebbene solerte, ha dovuto affrontare alcuni contrattempi, specialmente a causa della massiccia partecipazione delle prime categorie di bambini e ragazzi. I tempi di gara si sono dilungati oltre le previsioni, ma grazie all'impegno degli organizzatori, che hanno lavorato incessantemente per risolvere ogni problematica, l'evento ha potuto procedere in modo fluido e soddisfacente per tutti i partecipanti e gli spettatori presenti.

Oltre 300 atleti provenienti da società di karate della regione Umbria e dell'alto Lazio hanno preso parte al campionato, dimostrando un'elevata competenza tecnica e una forte attitudine al combattimento. Gli incontri sono stati caratterizzati da intensità e determinazione, evidenziando il duro lavoro e la dedizione degli atleti nella preparazione per l'evento.

Pubblicità

Il Maestro Vitantonio Affatati, delegato del Comitato Regionale FIK Umbria, si è dichiarato estremamente soddisfatto dell'adesione e dell'interesse dimostrato dalle varie associazioni che operano sul territorio umbro e dell'alto Lazio. Ha sottolineato il ruolo fondamentale della FIK, federazione in forte crescita su tutto il territorio nazionale, grazie anche all'attività sviluppata dagli organi territoriali preposti, i comitati regionali, nel promuovere lo sviluppo e la diffusione del karate in Italia.

I prossimi appuntamenti saranno le due competizioni nazionali che si svolgeranno a breve:

- Campionato Italiano, rivolto alle cinture marroni e nere di ogni categoria, che si svolgerà a Montesilvano sabato 23 e domenica 24 marzo e decreterà la conclusione della stagione agonistica, con chiusura della classifica atleti azzurrabili e conseguente formazione della Squadra nazionale FIK per i prossimi Campionati IKU (International Karate Union);

- Coppa Italia, rivolta a tutte le categorie di cinture colorate, che si terrà a Granarolo sabato 20 e domenica 21 aprile e che sarà il banco di prova e di crescita per tutti gli atleti Preagonisti, da cintura bianca a blu.