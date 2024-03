Campionato Interregionale di Karate FIK, una giornata dedicata alla specialità combattimento

sport

Domenica 10 marzo Civitavecchia si popolerà di karateka, ospitando il Campionato Interregionale di Kumite (combattimento), organizzato dal Comitato Regionale Umbria e dal Comitato Provinciale Viterbo FIK (Federazione Italiana Karate), in collaborazione con l'Asd Meijikan di Civitavecchia.

La manifestazione, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport a partire dalle 15, vedrà la partecipazione di circa 300 atleti provenienti dall'Umbria e dall'Alto Lazio, dai piccolissimi cinture bianche al loro debutto nel combattimento, agli agonisti cinture nere che avranno modo di fare un rodaggio del proprio livello in vista del Campionato Italiano FIK.

Un'occasione imperdibile per gli amanti del karate di tutte le età e di tutti i livelli, per vivere una giornata all'insegna dello sport e della passione. I preparativi fervono e i Delegati, M° Vitantonio Affatati per il Comitato regionale Umbria e la Prof.ssa Stefania Pucci per il Comitato Provinciale Viterbo, ringraziano l'associazione Meijikan per la collaborazione ed i lavori in loco e la Federazione italiana Karate per il supporto alle attività territoriali.

"Auguriamo a tutti i nostri allievi - ha dichiarato il M° Stefano Maria Pucci, vicepresidente FIK - un'esperienza piacevole e di crescita. Il karate è uno sport che insegna disciplina, rispetto e tenacia, valori che ci auguriamo i nostri ragazzi possano portare con sé anche nella vita di tutti i giorni".

Questo il programma della giornata:

ore 15 classi Bambini e Ragazzi

ore 16 classi Seniores, Veterani ed Esordienti

ore 17 classi Speranze, Cadetti e Juniores (femminile)

ore 18 classi Speranze, Cadetti e Juniores (maschile)

Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni categoria. L'ingresso al pubblico è gratuito.

Per ulteriori informazioni:

