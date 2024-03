Orvietana vs Sangio: conteranno gli attributi

sport

di Roberto Pace

Novità di contorno, se confermata, per la sfida con protagoniste Orvietana e Sangiovannese. L’ha preannunciata Monaldo Vittori, conosciuto meglio come "Bardano". Trattasi di una "sciarpata gigante", primo attore il pubblico, a integrazione di quella, oramai consueta, di cui si fanno interpreti tutte le domeniche, in casa e su e giù per la Toscana, il discreto gruppo di sostenitori, rigorosamente Over, che si riconoscono nello slogan "Tifosi in trasferta…".



Con la sciarpata, si va al fischio d’inizio per una nuova finale fra quelle che stanno caratterizzando l’ultima fase della Serie D 23/24. La Sangio, abbreviazione di Sangiovannese, come definita dalla tifoseria, segue di un punto l’Orvietana che l’ha superata domenica scorsa con l’ottima prestazione di Trestina. I Valdarnesi hanno impattato in casa con il Grosseto allungando la serie positiva giunta a otto giornate. Conferme, entrambe, della buona salute goduta da biancorossi e azzurri.

Come accaduto a Orvieto, la stagione dei valdarnese ha visto l’avvicendamento sulla panchina con Atos Rigucci a rilevare Gabriele Bencivenni.



Del nuovo tecnico parla brevemente, Ruggero Frosinini, gioca nel Trento ed è l’unico orvietano attualmente tra i professionisti, per averlo conosciuto ai tempi in cui entrambi difendevano i colori del Badesse:

"Per la verità – afferma Ruggero, in questo momento a casa per smaltire uno stiramento – essendo ai tempi del Covid non ho avuto modo di poter approfondire il rapporto. Posso dire, vivendo lo spogliatoio, di aver trovato in lui un grande motivatore, di quelli cui riesce ottenere il massimo dai giocatori che manda in campo. Conosce i segreti del tipo di campionato, dove ha giocato per tanti anni, molto bene ed è una persona che definirei molto attuale. Non so se sei informato, ma è un 'calciante' del Santa Croce una delle quattro squadre che rievocano il Calcio Storico Fiorentino".



Sull'altra panchina, quella biancorossa, troverà un competitor, Antonio Rizzolo, il quale, quanto a insiemi di motivazione non sembra dover invidiare nulla a nessuno. C’ha lavorato parecchio e sta ottenendo ottimi riscontri. L’Orvietana, dopo Trestina, con l’infortunio e squalifica di Ricci e il più che probabile rientro di Santi, ha preparato una partita che non può esulare dal tener conto delle due variabili entrambe molto importanti in considerazione dello status di over del centravanti.

Che finirà per coinvolgere i ruoli dei quattro under come consueto. Le prove sono state parecchie, chi ha osservato può aver fatto delle ipotesi, la realtà la conoscono, però, soltanto Rizzolo e Broccatelli. La terna arbitrale sarà tutta emiliana. Federico Bruschi di Ferrara dirigerà l’orchestra, completeranno il trio, Stefano Orlando di Modena e Savino Sciotti di Bologna. Per Federico Bruschi è la tredicesima designazione stagionale. Dirige in Serie D da lunedì 26 febbraio dello scorso anno ed è persona molto attiva nella sez. AIA ferrarese. Nelle 19 partite (di più categorie) nelle quali è stato impegnato nella stagione ha distribuito, finora, 58 cartellini gialli e 4 rossi.