Karate, Grand Prix di Lombardia FIK 2024. Gara d'oro per la Scuola Keikenkai

Sabato 10 e domenica 11 febbraio il Palasport di Mariano Comense ha ospitato il Grand Prix di Lombardia FIK 2024 che ha visto la partecipazione di 950 atleti provenienti da tutta la Penisola. Impeccabile, come di consueto, l’organizzazione messa in campo dalla Federazione Italiana Karate presieduta dal dottor Riccardo Mosco ed eccellente il lavoro del Comitato Regionale Lombardia FIK, che ha ospitato e curato l’evento sotto l’abile direzione del presidente regionale Luciano Diani.

La Scuola Keikenkai diretta dal Maestrp Sergio Valeri, con sede centrale a Viterbo, era presente in gara con 17 atleti schierati in diverse categorie, specialità e classi di età, la squadra era composta dai migliori atleti agonisti selezionati presso la sede centrale di Viterbo e presso le diverse sedi sul territorio della provincia di Viterbo e in Umbria, Asd Mizuumi Dojo – Keikenkai di Montefascone diretto dal Maestro Paola Polegri, Asd Seishinkan Ronciglione diretto dall'allenatore Luca Laezza, Asd Kanagawa Civita Castellana diretto dal Maestro Marcello Orazi, Asd Doshin Kan – BudoKai diretto dall'istruttore Giuseppe Carvone, Asd Yuushikan di Acquapendente-Orvieto diretto dal Maestro Fabio Gentileschi.

Ottimi i risultati, specialmente per il numero di ori conquistati in importanti categorie, quattro ori, un argento e quattro bronzi. Queste le medaglie:

Erica Calabrese (Montefiascone), Kumite Cadetti -47 kg

Brayan Carabali (Viterbo), Kumite Esordienti -45 kg

Cesare Gerunzi (Viterbo), Kumite Cadetti -52 kg

Erico Koceku (Montefiascone), Kumite Cadetti +70 kg

Gabriel Rinaldi (Viterbo), Kumite Esordienti -45 kg

Brayan Carabali (Viterbo), Kumite Esordienti Maschile Shotokan

Amir Kdib (Vetralla), Kumite Seniores -62 kg

Viola Calabrese (Montefiascone), Kumite Cadetti -55 kg

Francesco Ferrami (Ronciglione), Kumite Ippon Cadetti +60 kg



Fuori dal podio, in alcuni casi per poco oppure eliminati dai propri compagni di squadra, ma spesso ottime prestazioni non sufficienti in categorie molto competitive e di altissimo livello, per gli atleti Lorenzo Anselmi, Diego Brizi, Antonio Burduf, Claudio Carvone, Mattia Chiodo, Younes Kdib, Chiara Rita, Maxim Surdu e Luca Vaselli.

Il Maestro Sergio Valeri si complimenta per il lavoro svolto dai coach in gara, con l’allenatore della squadra agonistica selezionata della Scuola Keikenkai Luca Laezza, per tutto il suo impegno proferito in gara e negli allenamenti agonistici di preparazione specifica, e con il Maestro Marcello Orazi e il Maestro Paola Polegri per il prezioso aiuto, per il supporto e la gestione tecnico/organizzativa della squadra in trasferta, un grazie speciale all'istruttorre Giuseppe Carvone e un complimento a tutti gli insegnanti della Scuola per il lavoro agonistico portato avanti quotidianamente nelle loro sedi.

Prossimo importante appuntamento sarà il Campionato Italiano FIK in calendario per venerdì 22 e sabato 23 marzo a Pescara, "dove si chiuderanno i giochi", verrà definita la classifica azzurrabili 2024 e gli atleti che risulteranno primi in classifica, in base ai punteggi acquisiti durante la stagione agonistica, entreranno di diritto a far parte della squadra nazionale FIK che volerà a Buenos Aires il prossimo ottobre 2024 in occasione dell'Iku World Karate Championship.