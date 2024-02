Grand Prix di Lombardia, pioggia di medaglie per l'Asd Kanseikan Orvieto

sport

Un fine settimana da incorniciare per l'Asd Kanseikan Orvieto al Grand Prix di Lombardia, manifestazione di karate organizzata dalla FIK in collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia e l'ASD Shobu Mariano Comense. Circa 900 atleti, di cui 600 cinture marroni e nere, si sono sfidati nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio presso il Palazzetto dello Sport di Mariano Comense, dando vita a gare di altissimo livello tecnico sia nelle specialità di kata (forma) che di kumite (combattimento).

Oltre a mettersi alla prova nel Grand Prix, le cinture marroni e nere hanno gareggiato per ottenere punti preziosi nella classifica azzurabili, che a fine stagione decreterà la formazione della squadra nazionale FIK per i prossimi appuntamenti internazionali. Straordinaria la performance del gruppo agonisti Orvietano, guidato dal M° Affatati:

- Thomas Delli Poggi ha trionfato nel kumite sanbon juniores -68 kg.

- Leandro Tarantello ha conquistato l'oro nel kumite sanbon seniores -70 kg.

- Alessio Papini ha dominato il kumite ippon seniores -70 kg, salendo sul gradino più alto del podio.

- Gabriele Martinelli si è aggiudicato il bronzo nel kumite ippon juniores -65 kg.

- Julie Delli Poggi si è piazzata al 5° posto nel kumite sanbon seniores marroni e nere -63 kg.

- Mihai Petrica ha ottenuto un ottimo 5° posto nel kumite sanbon cadetti -70 kg.

- Emanuele Conti ha sfiorato il podio con un 5° posto nel kumite ippon seniores -70 kg.

- Denise Menna Solofrizzo si è classificata al 13° posto nel kata shotokan juniores.

Un bottino di medaglie che conferma il grande talento e la dedizione degli atleti dell'Asd Kanseikan Orvieto, frutto di un lavoro costante e di una preparazione impeccabile. Il M° Affatati si è detto entusiasta dei risultati ottenuti: "Sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi. Hanno combattuto con tenacia e determinazione, dimostrando grande talento e abilità. Questi risultati ci riempiono di gioia e ci motivano a continuare a lavorare con impegno e passione".

L'Asd Kanseikan Orvieto si congratula con tutti i suoi atleti per i traguardi raggiunti e li ringrazia per l'impegno e la dedizione che dimostrano ogni giorno. Un ringraziamento speciale al M° Affatati per la sua preziosa guida e per il suo costante supporto. L'Asd Kanseikan Orvieto è pronta ad affrontare nuove sfide con entusiasmo e determinazione.