Orvietana, la prima di Rizzolo. C'è il Grosseto

sport

di Roberto Pace

Orvietana vs Grosseto sarà la "prima" per Antonio Rizzolo, da ieri l’altro alla guida dell’Orvietana. Una scelta unanime, quella partorita dai dirigenti biancorossi che, a distanza di molto tempo riporta sulla panchina un allenatore con luogo di nascita Orvieto sul documento d’identità. Una preferenza che avrebbe fatto la felicità di Vittorugo Pace, oggi scomparso, amico da sempre con affetto ricambiato. Nel suo ufficio aziendale c’era, in bella mostra, una foto con dedica di Rizzolo calciatore ai tempi in cui questi era il golden boy della Lazio.

Antonio, anche durante la carriera, ieri da giocatore oggi da tecnico non ha mai dimenticato le sue radici. Adesso, che risiede a due passi dalla città, ha la possibilità di fare ciò che più gli piace per una causa, quella dell’Orvietana che ritiene nobile.

Da lui, chiamato a rammagliare una maglia i cui fili s’erano un po’ allentati, non si possono attendere miracoli con soli tre giorni di lavoro. Importante, comunque, apprendere dalle sue parole quale sia stato l’impatto con i giocatori:

"Guarda, ti dico subito aver trovato un gruppo di bravi ragazzi, consapevoli della situazione e del momento un po' particolare e, al tempo stesso con la voglia di uscirne al più presto. Un atteggiamento da me molto apprezzato per stabilire un ottimo rapporto di lavoro. Nel quale, dovremo fare tutti la nostra parte lavorando sodo e nel migliore dei modi".

Due allenamenti, sabato mattina il terzo, nei quali c’avete dato dentro, provando anche qualcosa di diverso, come il reparto arretrato a cinque o almeno così c’è sembrato:

"La squadra, fino ad ora, ha preso qualche goal di troppo. Non mi pare corretto addebitarne le cause a questo o quel reparto ma ritengo sia necessario modificare qualcosa. Quella da te indicata può essere una strada, anche se, in serie D, con i quattro under obbligatori basta poco per spostare gli equilibri con conseguenze che, poi, si riflettono direttamente sull’assetto tattico. Vedremo di trovare la soluzione più consona a questo momento".

Pubblicità

Chiarissimo Rizzolo, chiamato a fare i conti con le indisponibilità certe di Vignati, il cui rientro è previsto con l’anno nuovo, dell’altro centrale Labonìa espulso con il Montevarchi unitamente a Manoni. In più, c’è Marsili non al top per problemi a una caviglia e, per la sua eventuale utilizzazione si deciderà all’ultimo momento. Con il cambio tecnico si è interrotto il fronte partenze e, almeno per adesso, dalla rosa manca soltanto Veneroso. Ma, a proposito di movimenti, il Direttore sportivo, Severino Capretti, lascia intendere qualcosa in merito alla possibilità che possa arrivare un centrale difensivo con caratteristiche compatibili alle necessità. La terna arbitrale di domenica arriverà "meno strapazzata". Vengono, infatti, dalla Capitale, sia l’arbitro, Daniele Aronne, sia i due collaboratori, Cristiano Rosati e Andrea Scionti.