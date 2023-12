Orvietana vs Montevarchi, sfida per un posto al sole

sport

di Roberto Pace

L’Aquila montevarchina parrebbe aver smarrito la voracità e la rapidità con la quale si avventa sulla preda. Gli ultimi rovesci (sei sconfitte su sette gare) lo confermerebbero ma guai a fidarsi. Di ciò, in particolare, dovrà tener conto l’Orvietana di Fiorucci. Che non si potrà permettere di riporre nell’armadio l’abito buono vestito a Piancastagnaio, pena una grande delusione. I toscani stanno provando a ristrutturare l’organico e cercheranno in tutti i modi di rispondere alla contestazione, sempre latente e sfogata platealmente nell’ultima domenica. All’Orvietana i tre punti servono e parecchio. La metterebbero nella condizione ideale per affrontare con meno ansia le due gare che chiuderanno il girone d’andata e il 2023. Livorno e Grosseto proietteranno verso l’alto l’asticella e sarebbe importante arrivare alle sfide con la testa libera.



Natale significa regali. La Società biancorossa si è fatta il primo e chissà se sarà l’ultimo. Si chiama Leonardo Cuccioletta, è viterbese doc, ha diciannove anni e ti osserva dall’alto dei suoi 187 centimetri. Il direttore sportivo, Severino Capretti, lo conosce bene, per descriverlo così: "È un ragazzo di qualità. Alcune già pronte per essere servite, altre che stanno emergendo a mano a mano. Può agire indifferentemente da prima o seconda punta, ha già fatto molto bene in Eccellenza, può farlo in Serie D. Dove è già stato nella prima parte di questo campionato senza aver avuto la possibilità di dimostrarlo, chiuso da due punte over. Noi abbiamo già Marsili, suo pari età, nel reparto avanzato e Leonardo potrà venir buono per far tirare il fiato a Cristiano una volta entrato nei nostri meccanismi di gioco".



Fiorucci, in settimana, ha lavorato molto sulla testa dei giocatori affinché spronandoli per convincerli come, il bene loro e dell’Orvietana, passi per la continuità dei risultati. Nessuno ha avuto da obiettare, compreso lo squalificato Congiu che seguirà i compagni dalla tribuna, con Siciliano più che probabile sostituto. Pronti a riprendersi una maglia sono, all’opposto, Danilo Greco e Alessandro Orchi. Tutti e due over, quindi, con la necessità per il tecnico di ridisegnare le posizioni dei quattro under obbligatori. Arbitro designato, Emanuele Boccuzzo, dalla sez. di Reggio Calabria. Manuel De Lucia di Frosinone e Angelo Celestino di Reggio Calabria i due collaboratori. Dotarsi, se possibile, di strumenti scaramantici: delle cinque gare di Serie D, arbitrate da Boccuzzo in questa stagione, ben quattro sono terminate con il successo delle squadre in trasferta, una si è chiusa in parità.