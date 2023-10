Calcio, una giornata di big match

sport

di R.C.

In questa giornata si sono svolti tanti scontri di vertice, i risultati… Sono stati proprio imprevedibili. Il Napoli sembra assolutamente tornato quello di Spalletti. Il gioco dei Partenopei ha preso il sopravvento su una grande squadra come il Lecce. Le marcature sono state di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano. Si può affermare che Kvaratshkelia e Osimhen siano stati almeno in parte ritrovati, dopo i problemi del nigeriano nei confronti della società.

Milan e Lazio è sempre una partita aperta, questa volta a segno sono andati Okafor e Pulisic, i quali per Pioli sono sempre più una garanzia: difensivamente perfetti, a discapito dei biancocelesti che non hanno eseguito alla grande la partita.Il diavolo momentaneamente si trova in testa a pari punti con l’Inter, la squadra dell’ aquilotto invece occupa posizioni non all’altezza , inizio pessimo, che può solo essere migliorato.

Quattro punti al Toro, tre punti importanti per l’Inter, la decide Lautaro con 4 magnifiche perle, per lui record personale. Gli interisti distruggono la Salernitana rischiando a più riprese. Dopo la batosta con il Sassuolo non era scontato riprendere la marcia in questo modo. I cambi sono stati decisivi, in particolare quello di Martinez. Porta inviolata e vetta della classifica!

Un punto a testa tra Atalanta e Juve. Queste partite sono quanto meno piene di sorprese. Oggi le porte sono rimaste inviolate, merito dei due portieri ma complici soprattutto alcuni errori sotto porta di ambo le squadre. Dalla Juve ci si aspettava un gioco più offensivo visti alcuni precedenti in questa stagione. Insomma poche emozioni provenienti da questo match.

La Roma riprende almeno per adesso il passo da grande squadra. Dybala e Pellegrini regalano la vittoria ai capitolini, importantissima per i giallorossi che comunque provano a stare dietro alle contendenti. Il Frosinone sbaglia il gol che avrebbe aperto le marcature, dopo un errore terribile di Rui Patricio. L’importante per la Roma nonostante tutto era vincere. I ciociari hanno iniziato alla grande e sicuramente potranno continuare così. La Viola vola.

Al Franchi non passa neanche il Cagliari. Tre punti che lanciano i toscani verso le zone alte della classifica. I tempi bui sono ormai dimenticati e la Fiorentina sogna realmente in grande. In gol Nico Gonzalez, l’autorete di Dossena e il gol che fa sbloccare Nzola. Ebbene sì, siamo arrivati al termine della 7º e , tirando le somme , deduciamo che ci sono realmente due contendenti al titolo e almeno due inseguitrici…