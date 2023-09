"Festival dei Lanci", crescono il numero degli iscritti e la soddisfazione dei partecipanti

sport

Organizzato dalla Pesistica Yepa Terni, con il patrocinio del Comune di Terni, Narni, Coni, Fidal, Cip, Fispes, Csen e Pro Loco Marmore, il "Festival dei Lanci 2023" ha visto un doppio appuntamento venerdì 1° settembre in Passeggiata, a Terni, e sabato 2 settembre al campo di atletica di Narni Scalo. Nelle due giornate hanno partecipato 45 squadre provenienti da tutta Italia per un totale di circa 146 atleti, 36 nella prima giornata del 3°Urban Shot Put , in crescita rispetto all’edizione 2022, e 106 nella seconda giornata, in occasione del 1° Meeting di Lanci Lunghi.

Protagonisti dell’Urban Shot Put di Terni, tra le donne Sara Verteramo (Cus Torino), vincitrice delle gara di lancio del peso per la categoria assoluta, demolisce il record del meeting promesse, fissandolo a 15,36 metri. L’umbra Yimga Anna Amina (Arcs Cus Perugia) vince la gara juniores con 11,30. Al maschile vince la gara assoluti Francesco Trabacca (Elite Giovani Atleti), con 17,76 metri. Tra gli juniores Giuseppe Guerra (Alto Lazio) vince la gara, stabilendo il nuovo record del meeting con la misura di 14,63 metri.

La seconda giornata è pioggia di Personal Best (PB). Iniziata con il giavellotto maschile, Visca Lucio Claudio (Fiamme Gialle Simoni) si aggiudica la vittoria tra gli junior con 64,54 metri, tra gli allievi PB per Ticconi Lorenzo (Alto Lazio) con 42,76 metri. Nel disco, tra gli assoluti, si è aggiudicato la gara Gianarco Diflippo (Studentesca Rieti), con 37,15 metri, mentre al femminile si è imposta Benedetta Benedetti (c.s. Esercito) con 51,43 metri.

Nel martello, nella gara assoluta, spicca il nome di Giorgio Olivieri (c.s. Carabinieri) che ha vinto con 68,32 metri, mentre tra gli junior ha vinto la gara Pietro Camilli (Fiamme Gialle Simoni) con 65,69 metri, secondo Lucio Claudio Visca (Fiamme Gialle Simoni) che ha siglato il PB con 61,40 metri. Tra gli allievi Davide Camilli (Fiamme Gialle Simoni) con 64,84 metri. Al femminile nella gara allieve vittoria e PB per Aurora Giardinieri (Asa Ascoli) con 56,34 metri. Tra le junior Giulia Rossi (Fiamme Gialle Simoni) con 55,27 metri.

Si finisce in bellezza con il nuovo record italiano assoluto outdoor di martello con maniglia corta al femminile (9,08 kg), con Alessia Beneduce (Bracco Atletica) che scaglia l’attrezzo a 17,19 metri, demolendo il 12,10 metri di Eva Gacs, mentre Vanessa Talacci (Acsi Italia) fissa il Record italiano Outdoor Junior a 11,57 metri; mentre al maschile, con l’attrezzo da (15kg) vince Stefano Barbone (Virtus Lucca) con 16,19 metri, secondo Lorenzo Bigazzi (Unicusano Livorno) con 14,85 metri.

Le due giornate hanno portato grande affluenza nel territorio, generando un impatto non solo economico ma anche turistico, con il coinvolgimento rilevante di una struttura ricettiva e più attività di ristoro. Inoltre l’aspetto sociale è sempre molto presente, ormai da tre edizioni, con il coinvolgimento della Casa del Giovane (Cooperativa Tabor), della Pro Loco Marmore e dell’Associazione "I Pagliacci", a cui viene devoluto parte del ricavato.

Il tutto è stato reso possibile grazie al sostegno di Ricciutelli Giampiero Srl, Casa Le Piane, Grillofer e Eurofocaccia Centro, Halos Grotta di Sale. Prezioso il sostegno degli sponsor tecnici che hanno creato il pacco gara per gli atleti, Tenuta di Fabbrucciano, Forno Vantaggi, Grani Antichi e Birra Magester.