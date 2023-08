Calcio, il mercato delle grandi italiane

IL PUNTO

Il mercato di Serie A per adesso non si è ancora espresso ad alti livelli. Le società milanesi stanno rivoluzionando la propria squadra: il Milan, dopo aver incassato circa 80 milioni di euro dalla cessione di Tonali, ha messo a segno diversi colpi per ringiovanire una squadra che già vantava un’età media molto bassa. L’Inter invece ha perso giocatori importanti, tra i quali Lukaku, Brozovic, Onana, Skriniar e Dzeko e al momento ha acquistato Thuram, Cuadrado, Bisseck e due centrocampisti pescati in Serie A, Samardzic e Frattesi, ma al momento l’ obiettivo di mercato rimane trovare due portieri e una punta centrale di peso.

Le altre squadre sono ferme: la Roma, dopo aver incassato 30 milioni dalle plusvalenze per rientrare nei parametri UEFA, ha messo a segno colpi a zero, come prestiti e giocatori a fine contratto, e sarebbe alla ricerca di una punta, tra i candidati spuntano i nomi di Scamacca e Morata; nel campo delle uscite Tiago Pinto ha trovato collocazione a tutti gli esuberi, sfoltendo una rosa molto lunga. Il Napoli deve trovare un rimpiazzo dopo la cessione di Kim; il Lens e il Gladbach hanno chiuso le trattative per Danso e Itakura intenzionati a partire in direzione Napoli.

In casa Lazio, Sarri ha chiesto ancora quattro innesti dal mercato, visto che gli acquisti non sono stati quelli richiesti dall’allenatore campano, soprattutto dopo la partenza del sergente Milinkovic-Savic in Arabia Saudita. L’Atalanta invece si sta muovendo da grande, gli acquisti di Touré, Kolasinac e Bakker certificano l’approdo della Dea tra le big italiane. I bergamaschi hanno fatto un vero e proprio affare con la cessione di Hojlund al Manchester United per 85 mln, entrate che verranno ulteriormente spese sul mercato. La Juventus che non giocherà le coppe scontando la squalifica inflitta dalla UEFA per una stagione, punterà a far crescere i propri giocatori essendo impegnata in un’unica competizione.

I problemi finanziari sono un motivo in più per non permettere acquisti di grande livello; al momento ai bianconeri si sono aggiunti Facundo Gonzalez e Weah JR. La Fiorentina, che giocherà la Conference League dopo la decisione UEFA ai danni della Juventus, non ha bisogno di stravolgere la squadra se non per puntellare la formazione. La trattativa per Nzola è stata quasi messa a segno e i Viola stanno cercando un mediano per rimpiazzare il marocchino Amrabat che ha trovato un accordo con il Manchester United, il preferito della lista è il danese Hjulmand del Lecce.