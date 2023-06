Valeria Pedetti, nuovo tricolore con dedica

sport

di Roberto Pace

La nostra Valeria si prende anche la Sicilia. Torna da Acireale indossando l’ennesima maglia tricolore, la prima su strada da quando gareggia tra le SF 50. Caldo africano per l’edizione 2023 degli assoluti master che non è bastato a fiaccare la protagonista. Espressasi su alti livelli in una gara impeccabile, condotta sempre in testa al gruppo, almeno finché le dirette avversarie hanno resistito. Lei, in Sicilia non doveva esserci.

Il papà non gode di buona salute e voleva rinunciare. Poi si è detta: "Vado, provo a tornare vincitrice e dedico a lui il successo". È andato tutto secondo progetto, compreso il record sulla distanza, che già deteneva, migliorato di oltre 40”. Ha coperto la distanza (5000 mt.) in 25’04”10, mandando in soffitta il precedente, 25’45”39, stabilito a Perugia nel 2020.

La trasferta siciliana non è stata niente fortunata per Romolo Pelliccia. Il pluridecorato orvietano è stato fermato dai giudici causa il mancato rispetto della definizione di marcia. Che è poi l’errore più "normale" per i praticanti la specialità e porta spesso ad applicazioni piuttosto soggettive della regola. Nulla contro i giudici incaricati di Acireale, ma, sapendo della grande esperienza del nostro marciatore torna alla memoria un famoso detto di Andreottiana memoria.