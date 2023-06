Alessandro Orchi sceglie l'Orvietana Calcio

sport

L'Orvietana Calcio è lieta di annunciare l’ingaggio di Alessandro Orchi, centrocampista centrale, all’occorrenza anche difensore. Si tratta di un giocatore di comprovata esperienza. Corteggiatissimo, soprattutto nel Lazio, ha scelto di venire ad Orvieto.

Originario di Civitavecchia, il suo curriculum calcistico inizia nelle giovanili della Lazio, per poi spostarsi a quelle della Roma, con le quali ha vinto due scudetti (Allievi e Primavera) e una Coppa Italia Primavera. Tra i professionisti da ricordare i 4 anni a Catanzaro, dove ha anche indossato la fascia di capitano in Serie C. In Serie D, ha vestito le maglie di Crema, Legnago, Milano City, Rieti, Ostiamare e Vastese. Per lui anche diverse presenze nelle nazionali giovanili.

Queste le parole di Orchi: “La proposta arrivata dall’Orvietana mi ha stimolato particolarmente, la società, i direttori, mi hanno cercato con insistenza e mi hanno fatto sentire importante, ho sentito molta energia da parte del ds Capretti. Col mister poi è scattata subito una bella sintonia sui diversi aspetti, non solo tecnici e tattici, quelli li vedremo sul campo, ma soprattutto sul modo di approcciarsi agli impegni che ci aspetteranno. Arrivo ad Orvieto in una realtà importante, seria e voglio dare il mio contributo per i migliori risultati possibili, so che la squadra è molto giovane e mi fa piacere portare la mia esperienza.”

Nella foto: il ds Severino Capretti, il centrocampista Alessandro Orchi e il dg Matteo Panzetta. Foto by Rebecca A.

